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    Министерство: Инвестиции в экономику Азербайджана сократятся на 19% в следующем году

    Государственные инвестиции составят менее 30% всего объема инвестиций

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал Азербайджана в 2017 году прогнозируется на уровне 15,3 млрд манатов, что на 18,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на подготовленную министерством экономики концепцию экономического и социального развития страны на 2017-й и последующие три года.

    На долю внутренних источников финансирования приходится 39,6%, внешних - 60,4% всех инвестиций. В ненефтяной сектор будет направлено 5,6 млрд манатов, в нефтяной сектор – 9,7 млрд манатов инвестиций.

    В следующем году негосударственные инвестиции прогнозируются в объеме 10,8 млрд манатов или 70,5% общих инвестиций, государственные инвестиции составят 4,3 млрд манатов или 29,5% всего объема инвестиций.

    Отметим, что в 2016 году объем инвестиций в основной капитал страны прогнозируется на уровне 18,8 млрд манатов. Из них на долю внутренних источников финансирования приходится 57,8%, внешних - 42,2% всех инвестиций.

    В этом году в ненефтяной сектор планируется направить 10,8 млрд манатов. Негосударственные инвестиции составят 11,0 млрд манатов или 58,2% общих инвестиций. Доля государства в общей структуре инвестиций будет равна 41,5% или 7,9 млрд манатов. 

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