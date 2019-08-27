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Минфин Азербайджана при проверках обнаружил необоснованные выплаты на сумму более 5 млн манатов

​Министерство финансов в 4 проверенных организациях обнаружило необосн

В первой половине этого года для юридической оценки фактов присвоения и принятия решения о начале производства в соответствии со статьей 54.2 Кодекса административных проступков в органы прокуратуры направлены документы по излишним выплатам на сумму 266,7 тыс. манатов, обнаруженным в четырех организациях.

Как сообщили Report в министерстве финансов в соответствии с письмами органов прокуратуры и правоохранительных органов,  специалистами Государственной службы финансового контроля в 4 проверенных организациях были обнаружены дополнительные и необоснованные выплаты на сумму 5 440,63 тыс. манатов, за счет виновных лиц было обеспечено восстановление 3 295,08 тыс. манатов, соответствующие документы переданы по назначению. 

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