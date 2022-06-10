Минфин Турции: Правительство нацелено на повышение привлекательности лиры

Правительство Турции продолжит шаги по повышению привлекательности турецкой лиры, при этом будет придерживаться политики свободного рынка.

Правительство Турции продолжит шаги по повышению привлекательности турецкой лиры, при этом будет придерживаться политики свободного рынка.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении Министерства казначейства и финансов Турции, распространенном в пятницу в Анкаре.

В ведомстве отметили, что фиксируемая в последний период глобальная тенденция роста темпов инфляции, не обошла стороной и Турцию. Вместе с тем, борьба с инфляцией остается приоритетом макроэкономической политики правительства Турции.

В Минфине сообщили, что в ближайшей перспективе правительство Турции продолжит целенаправленную финансовую политику, не отступая при этом от требований финансовой дисциплины.

"Целями финансовой политики Турции остаются: поддержка экономического развития, повышение занятости и распределение доходов населения. Оптимизация системы государственных затрат сопряжена приводит к росту сбережений бюджета. Будет усилен контроль над государственными затратами за исключением первостепенных статей, что повысит целевой результат", - говорится в заявлении.