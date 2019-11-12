Микаил Джаббаров: В следующем году прогнозируется рост ВВП на 3%

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ВВП в следующем году вырастет на 3%, в последующие годы будет наблюдаться рост на 3,3%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса, посвященном обсуждению госбюджета.

По его словам, инфляция в следующем году ожидается на уровне 4,6%, а в 2021 году - около 4%: "Рост в нефтегазовом секторе составит 1,6%, в последующие годы – 3%. За 9 месяцев текущего года добавленная стоимость в ненефтяной промышленности увеличилась на 16,6%. В следующем году ожидается рост на 4,8% в аграрном секторе и в среднем на 4,3% в течение следующих трех лет".

По словам М. Джаббарова, число иностранных граждан, посещающих Азербайджан, увеличилось на 9,5% и превысило 2,4 млн за 9 месяцев этого года: "Сектор туризма вырастет на 6% в следующем году и в среднем на 5,6% в течение следующих трех лет".