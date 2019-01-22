Микаил Джаббаров: Двойная бухгалтерия создает серьезные трудности для граждан с позиции социальных прав

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В министерстве налогов прошла встреча с представителями ведущих компаний, занимающихся торговой деятельностью.

Об этом сообщили Report в центре медиа и коммуникаций министерства.

Выступая на мероприятии, министр налогов Микаил Джаббаров проинформировал о реформах в налоговой системе, заявив, что министерство проводит открытую политику по установлению прозрачных отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. Он отметил, что "двойная" отчетность создает проблемы не только для налогообложения, но и для отчетности, капитализации, привлечения инвестиций и доступа учреждений к банковским ресурсам. Он отметил, что такая практика, в том числе неоформление трудовых отношений, сокрытие доходов, указание более низкого оклада создают серьезные трудности не только для государства, но и с позиции социальных прав граждан.

Отметив, что торговый сектор имеет высокий удельный вес в формировании ВВП, министр сообщил, что это одна из отраслей, где элементы "теневой экономики" встречаются чаще всего.

М.Джаббаров подчеркнул, что целью налоговых органов являются не применение санкций, а легализация оборотов, деятельность всех на равных, законных условиях. По его словам, яркий тому пример - поправки в налоговое законодательство, вступившие в силу в 2019 году.

Министр налогов призвал отказаться от сформированных в течение многих лет некоторых практик, направленных на снижения налоговых обязательств, подчеркнув, что они создают условия для применения санкций вместо того, чтобы приносить пользу бизнесу.

"Мощь азербайджанской экономики зависит от сильных предпринимателей, и цель налоговых органов состоит не в том, чтобы препятствовать предпринимательской деятельности, а, наоборот, стимулировать их деятельность, обеспечить комфортную деятельность на законных основаниях", - добавил министр.