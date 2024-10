Микаил Джаббаров обсудил с делегацией из Саудовской Аравии инвестиции в промпарки Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией из Саудовской Аравии возможности инвестиций в промпарки Азербайджана.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "Х".

В ходе переговоров были затронуты вопросы стимулирования взаимных инвестиций и торговых связей, создания совместных предприятий.

"Особое внимание было уделено возможностям участия саудовских инвесторов в качестве резидентов в индустриальных парках Азербайджана", - написал Джаббаров.

Джаббаров также подчеркнул, что укрепление совместной деятельности имеет большое значение для диверсификации экономики и обеспечения устойчивого развития в обеих странах.