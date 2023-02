Микаил Джаббаров: Азербайджан и ИБР обсудили создание новых платформ сотрудничества

Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили создание новых платформ сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Исламский банк развития заинтересован в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане. На встрече с президентом банка Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером были обсуждены текущее состояние двухсторонних связей, восстановление освобожденных от оккупации территорий, реализация совместных проектов и возможности создания новых платформ сотрудничества", - написал министр.