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Микаил Джаббаров: Азербайджан и ИБР обсудили создание новых платформ сотрудничества

Микаил Джаббаров: Азербайджан и ИБР обсудили создание новых платформ сотрудничества Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили создание новых платформ сотрудничества.
Финансы
27 февраля 2023 г. 14:22
Микаил Джаббаров: Азербайджан и ИБР обсудили создание новых платформ сотрудничества

Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили создание новых платформ сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Исламский банк развития заинтересован в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане. На встрече с президентом банка Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером были обсуждены текущее состояние двухсторонних связей, восстановление освобожденных от оккупации территорий, реализация совместных проектов и возможности создания новых платформ сотрудничества", - написал министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan, Islamic Development Bank mull creation of new cooperation platforms
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "İDB ilə yeni əməkdaşlıq platformalarının yaradılması müzakirə edilib"

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