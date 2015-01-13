Международный банк Азербайджана расширяет исламское финансирование

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) в преддверии внедрения собственных исламских активов (сукук) намерен привлечь инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает Report со ссылкой на Emirates247, первичный объем данных активов запланирован на уровне 200-300 млн. долларов США.

По словам главы департамента исламского банкинга МБА Бехнама Гурбанзаде, для дальнейшего привлечения финансовых средств из стран Персидского залива банк намерен сотрудничать с эмиратскими банками Al Hilal и Noor Bank.

Отметим, что до этого МБА привлек 252 млн. долларов путем объединенного исламского займа банков Al Hilal и Noor Bank. Другими участниками данного кредитования выступили Barwa Bank, Citigroup и JP Morgan.

Б.Гурбанзаде также сообщил, что в целях расширения кредитной политики, развития бизнеса и привлечения альтернативных источников финансирования МБА планирует запустить инструмент "сукук" уже во второй половине года: "Мы хотим развить исламский банкинг в Азербайджане, так как из-за текущей экономической ситуации привлечь ресурсы на Западе нелегкое дело".

Отметим, что "сукук" является финансовым документом, распространенным в странах шариата, т.н. исламский эквивалент облигаций. В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, традиционные облигации с фиксированной доходностью недопустимы. "Сукук" обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия, т.е. является целевым кредитованием.