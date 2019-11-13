​MasterCard может внедрить в Азербайджане альтернативу POS-терминалам

Удельный вес наличного оборота в Азербайджане с каждым днем сокращается, поскольку растет использование пластиковых карт.

Об этом сообщил Report директор по развитию бизнеса MasterCard Хакан Татлыджы.

Вместе с тем, по его словам, приобретение и использование POS-терминалов является дополнительной затратой для предпринимателей: "Банкам же невыгодно бесплатно выдавать POS-терминалы бизнесменам. Поэтому Mastercard изучил альтернативные способы осуществления платежей".

Татлыджы отметил, что мобильные устройства Android (iOS не поддерживает) можно использовать для оплаты бесконтактных карт с помощью NFC (Near-Field Communication - "Ближняя бесконтактная связь"), что устранит необходимость в POS-терминалах.

"Система Tap on Phone позволит осуществлять платежи не с карты на карту, а с телефона на телефон. Сейчас в российском Сбербанке и турецком ENGBank он реализуется в качестве пилотного проекта. Около 200 малых предприятий в Турции присоединились к проекту. Результаты успешные, но есть лимит на сумму платежа. Необходимо вводить пароль для платежей, который превышает определенную сумму (50 манатов в Азербайджане)", - добавил он.

"Сейчас многие банки хотят использовать Tap on Phone. Но его широкое внедрение невозможно, пока не будут определены правила. Полагаю, что мы сможем применять эти решения в Азербайджане уже в следующем году", - сказал Татлыджы.