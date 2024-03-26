Латвия готовит планы вывода госкомпаний на биржу

Правительство Латвии обсуждает планы IPO компаний госсектора с целью развития внутреннего рынка капитала.

Правительство Латвии обсуждает планы IPO компаний госсектора с целью развития внутреннего рынка капитала.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Минфин внес на рассмотрение в кабинет министров доклад о государственных и муниципальных обществах, которые могут быть выведены на биржу, сообщается в материалах на портале правовых актов.

По данным Минфина, в настоящее время капитализация латвийского рынка ценных бумаг очень низкая - около 2% ВВП, поэтому цель правительства состоит в том, чтобы во время работы парламента нынешнего созыва (2022-2026 годы) достичь капитализации рынка в размере 9-10% ВВП.

Доклад Минфина "О государственных и муниципальных обществах капитала для первичного публичного предложения" имеет статус ограниченной доступности.

В Минфине пояснили, что доступ к докладу ограничен, так как он содержит коммерческую тайну в отношении подготовки госкомпаний к первичному публичному предложению.

По данным ведомства, у каждого предприятия есть свои специфические особенности и нужен поэтапный подготовительный процесс подготовки выхода на биржу, который может занять несколько лет. Минфин намерен максимально информировать общественность о принятых решениях.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, комментируя планы вывода на биржу госкомпаний, ранее заявлял, что речь идет не только об ожидаемом IPO национальной авиакомпании airBaltic.

В частности, оцениваются такие возможности в отношении телекоммуникационных компаний Latvijas Mobilais telefons и Tet, компании Latvijas veja parki - дочернего предприятия Latvenergo, а также нескольких принадлежащих Рижскому самоуправлению компаний - Rigas namu parvaldnieks, Rigas udens и Rigas siltums.