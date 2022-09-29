Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,4% - до 1,6464 маната, курс рубля вырос на 1,7% - 0,0295 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6464
|
1 Российский рубль
|
0,0295
|
1 Австралийский доллар
|
1,1036
|
1 Аргентинское песо
|
0,0116
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3163
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0947
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1184
|
1 Чешская крона
|
0,0668
|
100 Чилийских песо
|
0,1778
|
1 Китайский юань
|
0,2365
|
1 Датская крона
|
0,2214
|
1 Грузинский лари
|
0,6002
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8370
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1510
|
1 Швейцарский франк
|
1,7359
|
1 Израильский шекель
|
0,4840
|
1 Канадский доллар
|
1,2450
|
1 Кувейтский динар
|
5,4757
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3659
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0873
|
1 Египетский фунт
|
0,0871
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3421
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1815
|
1 Саудовский риал
|
0,4515
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1537
|
1 Турецкая лира
|
0,0917
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0534
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1766
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9676
|
Золото (1 унция)
|
2807,8730
|
Серебро (1 унция)
|
31,9027
|
Платина (1 унция)
|
1460,3680
|
Палладий (1 унция)
|
3621,2550