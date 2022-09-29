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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,4% - до 1,6464 маната, курс рубля вырос на 1,7% - 0,0295 маната.
Финансы
29 сентября 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,4% - до 1,6464 маната, курс рубля вырос на 1,7% - 0,0295 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6464

1 Российский рубль

0,0295

1 Австралийский доллар

1,1036

1 Аргентинское песо

0,0116

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3163

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0947

100 Вон Республики Корея

0,1184

1 Чешская крона

0,0668

100 Чилийских песо

0,1778

1 Китайский юань

0,2365

1 Датская крона

0,2214

1 Грузинский лари

0,6002

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,8370

100 Индонезийских рупий

0, 0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1510

1 Швейцарский франк

1,7359

1 Израильский шекель

0,4840

1 Канадский доллар

1,2450

1 Кувейтский динар

5,4757

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3659

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0873

1 Египетский фунт

0,0871

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3421

1 Сингапурский доллар

1,1815

1 Саудовский риал

0,4515

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1537

1 Турецкая лира

0,0917

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1766

1 Новозеландский доллар

0,9676

Золото (1 унция)

2807,8730

Серебро (1 унция)

31,9027

Платина (1 унция)

1460,3680

Палладий (1 унция)

3621,2550
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.09.2022)

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