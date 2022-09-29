Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,4% - до 1,6464 маната, курс рубля вырос на 1,7% - 0,0295 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,4% - до 1,6464 маната, курс рубля вырос на 1,7% - 0,0295 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6464 1 Российский рубль 0,0295 1 Австралийский доллар 1,1036 1 Аргентинское песо 0,0116 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3163 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0947 100 Вон Республики Корея 0,1184 1 Чешская крона 0,0668 100 Чилийских песо 0,1778 1 Китайский юань 0,2365 1 Датская крона 0,2214 1 Грузинский лари 0,6002 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 1,8370 100 Индонезийских рупий 0, 0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1510 1 Швейцарский франк 1,7359 1 Израильский шекель 0,4840 1 Канадский доллар 1,2450 1 Кувейтский динар 5,4757 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3659 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0873 1 Египетский фунт 0,0871 1 Норвежская крона 0,1583 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3421 1 Сингапурский доллар 1,1815 1 Саудовский риал 0,4515 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1537 1 Турецкая лира 0,0917 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1766 1 Новозеландский доллар 0,9676 Золото (1 унция) 2807,8730 Серебро (1 унция) 31,9027 Платина (1 унция) 1460,3680 Палладий (1 унция) 3621,2550 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.09.2022)