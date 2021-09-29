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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 сентября 2021 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,9863, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9863

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2329

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6792

1 Бразильский реал

0,3131

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1125

100 Вон Республики Корея

0,1435

1 Чешская крона

0,0779

100 Чилийских песо

0,2120

1 Китайский юань

0, 2629

1 Датская крона

0,2671

1 Грузинский лари

0, 5454

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3031

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1947

1 Швейцарский франк

1,8287

1 Израильский шекель

0, 5287

1 Канадский доллар

1,3409

1 Кувейтский динар

5,6412

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4064

1 Мексиканское песо

0,0837

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1964

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4284

1 Сингапурский доллар

1,2521

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4061

1 Турецкая лира

0,1914

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0641

100 Японских йен

1,5247

1 Новозеландский доллар

1,1814

Золото (1 унция)

2956,5380

Серебро (1 унция)

38,2187

Платина (1 унция)

1651,3375

Палладий (1 унция)

3232,4565
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.09.2021)

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