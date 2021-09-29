Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,9863, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9863 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2329 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6792 1 Бразильский реал 0,3131 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1125 100 Вон Республики Корея 0,1435 1 Чешская крона 0,0779 100 Чилийских песо 0,2120 1 Китайский юань 0, 2629 1 Датская крона 0,2671 1 Грузинский лари 0, 5454 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3031 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1947 1 Швейцарский франк 1,8287 1 Израильский шекель 0, 5287 1 Канадский доллар 1,3409 1 Кувейтский динар 5,6412 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4064 1 Мексиканское песо 0,0837 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1964 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4284 1 Сингапурский доллар 1,2521 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4061 1 Турецкая лира 0,1914 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0641 100 Японских йен 1,5247 1 Новозеландский доллар 1,1814 Золото (1 унция) 2956,5380 Серебро (1 унция) 38,2187 Платина (1 унция) 1651,3375 Палладий (1 унция) 3232,4565 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.09.2021)