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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,43%
Финансы
29 апреля 2021 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43% - до 2,0618 маната, курс рубля – на 0,88% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0618

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3237

1 Аргентинское песо

0,0182

1 Белорусский рубль

0,6641

1 Бразильский реал

0,3181

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1194

100 Вон Республики Корея

0,1535

1 Чешская крона

0,0796

100 Чилийских песо

0,2436

1 Китайский юань

0,2627

1 Датская крона

0,2773

1 Грузинский лари

0,4929

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3710

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2040

1 Швейцарский франк

1,8682

1 Израильский шекель

0,5233

1 Канадский доллар

1,3809

1 Кувейтский динар

5,6446

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4143

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2079

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4503

1 Сингапурский доллар

1,2830

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4388

1 Турецкая лира

0,2073

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0612

100 Японских йен

1,5649

1 Новозеландский доллар

1,2329

Золото (1 унция)

3033,6925

Серебро (1 унция)

44,7821

Платина (1 унция)

2082,4405

Палладий (1 унция)

5019,0205
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.04.2021)

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