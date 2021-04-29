Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43% - до 2,0618 маната, курс рубля – на 0,88% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0618
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3237
|
1 Аргентинское песо
|
0,0182
|
1 Белорусский рубль
|
0,6641
|
1 Бразильский реал
|
0,3181
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1194
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1535
|
1 Чешская крона
|
0,0796
|
100 Чилийских песо
|
0,2436
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2773
|
1 Грузинский лари
|
0,4929
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3710
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2040
|
1 Швейцарский франк
|
1,8682
|
1 Израильский шекель
|
0,5233
|
1 Канадский доллар
|
1,3809
|
1 Кувейтский динар
|
5,6446
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4143
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2079
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4503
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2830
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4388
|
1 Турецкая лира
|
0,2073
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0612
|
100 Японских йен
|
1,5649
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2329
|
Золото (1 унция)
|
3033,6925
|
Серебро (1 унция)
|
44,7821
|
Платина (1 унция)
|
2082,4405
|
Палладий (1 унция)
|
5019,0205