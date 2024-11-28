Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,7943 маната, курс 100 рублей понизился на 6,9% - до 1,5024 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7943 100 российских рублей 1,5024 1 австралийский доллар 1,1034 1 белорусский рубль 0,5104 1 болгарский лев 0,9173 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1218 1 чешская крона 0,0710 1 китайский юань 0,2346 1 датская крона 0,2406 1 грузинский лари 0,6200 1 гонконгский доллар 0,2184 1 индийская рупия 0,0201 1 британский фунт 2.1535 100 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1555 1 швейцарский франк 1,9241 1 израильский шекель 0,4652 1 канадский доллар 1,2122 1 кувейтский динар 5.5294 100 казахстанских тенге 0,3383 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4346 1 молдавский лей 0,0930 1 норвежская крона 0,1533 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6117 1 польский злотый 0,4169 1 румынский лей 0,3606 1 сербский динар 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2662 1 Риал Саудовской Аравии 0,4526 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2336 Турецкая лира 0,0491 Туркменистан манат 0,4857 Украинская гривна 0,0408 Японская иена 1,1211 Новозеландский доллар 1,0019 Золото 4472,5895 Серебро 50,7935 Платина 1583,4905 Палладий 1665,1500 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.11.2024)