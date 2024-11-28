Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,7943 маната, курс 100 рублей понизился на 6,9% - до 1,5024 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7943
|
100 российских рублей
|
1,5024
|
1 австралийский доллар
|
1,1034
|
1 белорусский рубль
|
0,5104
|
1 болгарский лев
|
0,9173
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1218
|
1 чешская крона
|
0,0710
|
1 китайский юань
|
0,2346
|
1 датская крона
|
0,2406
|
1 грузинский лари
|
0,6200
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2.1535
|
100 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1555
|
1 швейцарский франк
|
1,9241
|
1 израильский шекель
|
0,4652
|
1 канадский доллар
|
1,2122
|
1 кувейтский динар
|
5.5294
|
100 казахстанских тенге
|
0,3383
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4346
|
1 молдавский лей
|
0,0930
|
1 норвежская крона
|
0,1533
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6117
|
1 польский злотый
|
0,4169
|
1 румынский лей
|
0,3606
|
1 сербский динар
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2662
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4526
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2336
|
Турецкая лира
|
0,0491
|
Туркменистан манат
|
0,4857
|
Украинская гривна
|
0,0408
|
Японская иена
|
1,1211
|
Новозеландский доллар
|
1,0019
|
Золото
|
4472,5895
|
Серебро
|
50,7935
|
Платина
|
1583,4905
|
Палладий
|
1665,1500