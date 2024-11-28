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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 ноября 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,7943 маната, курс 100 рублей понизился на 6,9% - до 1,5024 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7943

100 российских рублей

1,5024

1 австралийский доллар

1,1034

1 белорусский рубль

0,5104

1 болгарский лев

0,9173

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1218

1 чешская крона

0,0710

1 китайский юань

0,2346

1 датская крона

0,2406

1 грузинский лари

0,6200

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2.1535

100 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1555

1 швейцарский франк

1,9241

1 израильский шекель

0,4652

1 канадский доллар

1,2122

1 кувейтский динар

5.5294

100 казахстанских тенге

0,3383

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4346

1 молдавский лей

0,0930

1 норвежская крона

0,1533

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6117

1 польский злотый

0,4169

1 румынский лей

0,3606

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2662

1 Риал Саудовской Аравии

0,4526

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2336

Турецкая лира

0,0491

Туркменистан манат

0,4857

Украинская гривна

0,0408

Японская иена

1,1211

Новозеландский доллар

1,0019

Золото

4472,5895

Серебро

50,7935

Платина

1583,4905

Палладий

1665,1500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2024)

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