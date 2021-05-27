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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
27 мая 2021 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,55% - до 2,0729 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0729

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3159

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6768

1 Бразильский реал

0,3200

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1235

100 Вон Республики Корея

0,1521

1 Чешская крона

0,0815

100 Чилийских песо

0,2330

1 Китайский юань

0,2662

1 Датская крона

0,2788

1 Грузинский лари

0,5205

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,4000

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2045

1 Швейцарский франк

1,8949

1 Израильский шекель

0,5234

1 Канадский доллар

1,4024

1 Кувейтский динар

5,6561

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4104

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2029

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4605

1 Сингапурский доллар

1,2837

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4589

1 Турецкая лира

0,2009

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0618

100 Японских йен

1,5586

1 Новозеландский доллар

1,2392

Золото (1 унция)

3227,0760

Серебро (1 унция)

47,0495

Платина (1 унция)

2026,5955

Палладий (1 унция)

4693,4280
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.05.2021)

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