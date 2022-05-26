Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,8160, курс рубля - на 8,5%, до 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8160
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,2018
|
1 Аргентинское песо
|
0,0143
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3522
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1078
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1341
|
1 Чешская крона
|
0,0736
|
100 Чилийских песо
|
0,2044
|
1 Китайский юань
|
0, 2525
|
1 Датская крона
|
0,2441
|
1 Грузинский лари
|
0,5976
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1366
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1722
|
1 Швейцарский франк
|
1,7663
|
1 Израильский шекель
|
0,5096
|
1 Канадский доллар
|
1,3239
|
1 Кувейтский динар
|
5,5586
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3866
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
1 Молдавский лей
|
0,0891
|
1 Египетский фунт
|
0,0913
|
1 Норвежская крона
|
0,1773
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3946
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2352
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2915
|
1 Турецкая лира
|
0,1038
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0576
|
1 Таджикский сомони
|
0,1361
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,3349
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0979
|
Золото (1 унция)
|
3137,4775
|
Серебро (1 унция)
|
37,0302
|
Платина (1 унция)
|
1604,7490
|
Палладий (1 унция)
|
3401,7680