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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 мая 2022 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,8160, курс рубля - на 8,5%, до 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8160

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,2018

1 Аргентинское песо

0,0143

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3522

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1078

100 Вон Республики Корея

0,1341

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,2044

1 Китайский юань

0, 2525

1 Датская крона

0,2441

1 Грузинский лари

0,5976

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1366

100 Индонезийских рупий

0, 0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1722

1 Швейцарский франк

1,7663

1 Израильский шекель

0,5096

1 Канадский доллар

1,3239

1 Кувейтский динар

5,5586

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3866

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0891

1 Египетский фунт

0,0913

1 Норвежская крона

0,1773

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3946

1 Сингапурский доллар

1,2352

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2915

1 Турецкая лира

0,1038

1 Тайваньский доллар

0,0576

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3349

1 Новозеландский доллар

1,0979

Золото (1 унция)

3137,4775

Серебро (1 унция)

37,0302

Платина (1 унция)

1604,7490

Палладий (1 унция)

3401,7680
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.05.2022)

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