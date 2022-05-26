Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,8160, курс рубля - на 8,5%, до 0,0281 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8160 1 Российский рубль 0,0281 1 Австралийский доллар 1,2018 1 Аргентинское песо 0,0143 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3522 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1078 100 Вон Республики Корея 0,1341 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,2044 1 Китайский юань 0, 2525 1 Датская крона 0,2441 1 Грузинский лари 0,5976 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1366 100 Индонезийских рупий 0, 0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1722 1 Швейцарский франк 1,7663 1 Израильский шекель 0,5096 1 Канадский доллар 1,3239 1 Кувейтский динар 5,5586 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3866 1 Мексиканское песо 0,0856 1 Молдавский лей 0,0891 1 Египетский фунт 0,0913 1 Норвежская крона 0,1773 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3946 1 Сингапурский доллар 1,2352 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2915 1 Турецкая лира 0,1038 1 Тайваньский доллар 0,0576 1 Таджикский сомони 0,1361 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3349 1 Новозеландский доллар 1,0979 Золото (1 унция) 3137,4775 Серебро (1 унция) 37,0302 Платина (1 унция) 1604,7490 Палладий (1 унция) 3401,7680 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.05.2022)