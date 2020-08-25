Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% и составил 2,0080 маната, курс российского рубля остался неизменным - 0,0228 маната.
|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0080
|
1 Российский рубль
|
0.0228
|
1 Австралийский доллар
|
1.2188
|
1 Аргентинское песо
|
0.0231
|
1 Белорусский рубль
|
0.6619
|
1 Бразильский реал
|
0.3029
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1004
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1433
|
1 Чешская крона
|
0.0770
|
100 Чилийских песо
|
0.2169
|
1 Китайский юань
|
0.2460
|
1 Датская крона
|
0.2698
|
1 Грузинский лари
|
0.5528
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2279
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1935
|
1 Швейцарский франк
|
1.8656
|
1 Израильский шекель
|
0.4994
|
1 Канадский доллар
|
1.2845
|
1 Кувейтский динар
|
5.5592
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0218
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4078
|
1 Мексиканское песо
|
0.0774
|
1 Молдавский лей
|
0.1023
|
1 Египетский фунт
|
0.1070
|
1 Норвежская крона
|
0.1893
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4574
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2415
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4015
|
1 Турецкая лира
|
0.2304
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0579
|
1 Таджикский сомони
|
0.1648
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0619
|
100 Японских йен
|
1.6040
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1093
|
Золото (1 унция)
|
3287.1625
|
Серебро (1 унция)
|
45.1355
|
Платина (1 унция)
|
1574.2425
|
Палладий (1 унция)
|
3715.6135