Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2020)

Курс российского рубля остался неизменным - 0,0228 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% и составил 2,0080 маната, курс российского рубля остался неизменным - 0,0228 маната.