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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2020) Курс российского рубля остался неизменным - 0,0228 маната
Финансы
25 августа 2020 г. 10:09
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% и составил 2,0080 маната, курс российского рубля остался неизменным - 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0080

1 Российский рубль

0.0228

1 Австралийский доллар

1.2188

1 Аргентинское песо

0.0231

1 Белорусский рубль

0.6619

1 Бразильский реал

0.3029

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1004

100 Вон Республики Корея

0.1433

1 Чешская крона

0.0770

100 Чилийских песо

0.2169

1 Китайский юань

0.2460

1 Датская крона

0.2698

1 Грузинский лари

0.5528

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2279

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1935

1 Швейцарский франк

1.8656

1 Израильский шекель

0.4994

1 Канадский доллар

1.2845

1 Кувейтский динар

5.5592

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4078

1 Мексиканское песо

0.0774

1 Молдавский лей

0.1023

1 Египетский фунт

0.1070

1 Норвежская крона

0.1893

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4574

1 Сингапурский доллар

1.2415

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4015

1 Турецкая лира

0.2304

1 Тайваньский доллар

0.0579

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0619

100 Японских йен

1.6040

1 Новозеландский доллар

1.1093

Золото (1 унция)

3287.1625

Серебро (1 унция)

45.1355

Платина (1 унция)

1574.2425

Палладий (1 унция)

3715.6135
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.08.2020)

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