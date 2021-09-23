Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9900, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9900 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2300 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6799 1 Бразильский реал 0,3214 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1148 100 Вон Республики Корея 0,1442 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2158 1 Китайский юань 0, 2629 1 Датская крона 0,2676 1 Грузинский лари 0, 5457 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3187 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1956 1 Швейцарский франк 1,8352 1 Израильский шекель 0, 5308 1 Канадский доллар 1,3321 1 Кувейтский динар 5,6475 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4061 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1965 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4310 1 Сингапурский доллар 1,2579 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4131 1 Турецкая лира 0,1962 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0640 100 Японских йен 1,5481 1 Новозеландский доллар 1,1897 Золото (1 унция) 2999,3525 Серебро (1 унция) 38,4757 Платина (1 унция) 1699,2350 Палладий (1 унция) 3447,4470 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.09.2021)