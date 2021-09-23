Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9900, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9900
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2300
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6799
|
1 Бразильский реал
|
0,3214
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1148
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1442
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2158
|
1 Китайский юань
|
0, 2629
|
1 Датская крона
|
0,2676
|
1 Грузинский лари
|
0, 5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3187
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1956
|
1 Швейцарский франк
|
1,8352
|
1 Израильский шекель
|
0, 5308
|
1 Канадский доллар
|
1,3321
|
1 Кувейтский динар
|
5,6475
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4061
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1965
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4310
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2579
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4131
|
1 Турецкая лира
|
0,1962
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0640
|
100 Японских йен
|
1,5481
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1897
|
Золото (1 унция)
|
2999,3525
|
Серебро (1 унция)
|
38,4757
|
Платина (1 унция)
|
1699,2350
|
Палладий (1 унция)
|
3447,4470