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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 сентября 2021 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9900, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9900

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2300

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6799

1 Бразильский реал

0,3214

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1148

100 Вон Республики Корея

0,1442

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2158

1 Китайский юань

0, 2629

1 Датская крона

0,2676

1 Грузинский лари

0, 5457

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3187

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1956

1 Швейцарский франк

1,8352

1 Израильский шекель

0, 5308

1 Канадский доллар

1,3321

1 Кувейтский динар

5,6475

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4061

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1965

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4310

1 Сингапурский доллар

1,2579

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4131

1 Турецкая лира

0,1962

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0640

100 Японских йен

1,5481

1 Новозеландский доллар

1,1897

Золото (1 унция)

2999,3525

Серебро (1 унция)

38,4757

Платина (1 унция)

1699,2350

Палладий (1 унция)

3447,4470
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2021)

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