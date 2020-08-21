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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2020) Курс российского рубля понизился на 0,9% - 0,0230 маната​​​
Финансы
21 августа 2020 г. 11:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 2,0190 маната, курс российского рубля понизился на 0,9% - 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0190

1 Российский рубль

0.0230

1 Австралийский доллар

1.2241

1 Аргентинское песо

0.0231

1 Белорусский рубль

0.6828

1 Бразильский реал

0.3058

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0987

100 Вон Республики Корея

0.1434

1 Чешская крона

0.0776

100 Чилийских песо

0.2157

1 Китайский юань

0.2461

1 Датская крона

0.2712

1 Грузинский лари

0.5539

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2511

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1953

1 Швейцарский франк

1.8740

1 Израильский шекель

0.4998

1 Канадский доллар

1.2914

1 Кувейтский динар

5.5636

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.4071

1 Мексиканское песо

0.0770

1 Молдавский лей

0.1023

1 Египетский фунт

0.1067

1 Норвежская крона

0.1910

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4610

1 Сингапурский доллар

1.2446

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4014

1 Турецкая лира

0.2331

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0621

100 Японских йен

1.6094

1 Новозеландский доллар

1.1121

Золото (1 унция)

3311.5660

Серебро (1 унция)

46.5943

Платина (1 унция)

1573.3500

Палладий (1 унция)

3702.8720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2020)

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