Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2020)

Курс российского рубля понизился на 0,9% - 0,0230 маната​​​

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 2,0190 маната, курс российского рубля понизился на 0,9% - 0,0230 маната.