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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 января 2022 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9383, курс рубля не изменился - 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9383

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2229

1 Аргентинское песо

0,0163

1 Белорусский рубль

0,6565

1 Бразильский реал

0,3078

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1102

100 Вон Республики Корея

0,1429

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2066

1 Китайский юань

0, 2679

1 Датская крона

0,2604

1 Грузинский лари

0,5514

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3186

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1883

1 Швейцарский франк

1,8580

1 Израильский шекель

0, 5464

1 Канадский доллар

1,3580

1 Кувейтский динар

5,6258

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4065

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1946

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4285

1 Сингапурский доллар

1,2612

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3934

1 Турецкая лира

0,1263

1 Тайваньский доллар

0,0617

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0601

100 Японских йен

1,4801

1 Новозеландский доллар

1,1523

Золото (1 унция)

3090,4215

Серебро (1 унция)

38,9236

Платина (1 унция)

1653,3010

Палладий (1 унция)

3207,0330
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.01.2022)

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