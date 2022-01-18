Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9383, курс рубля не изменился - 0,0223 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9383 1 Российский рубль 0,0223 1 Австралийский доллар 1,2229 1 Аргентинское песо 0,0163 1 Белорусский рубль 0,6565 1 Бразильский реал 0,3078 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1102 100 Вон Республики Корея 0,1429 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2066 1 Китайский юань 0, 2679 1 Датская крона 0,2604 1 Грузинский лари 0,5514 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3186 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1883 1 Швейцарский франк 1,8580 1 Израильский шекель 0, 5464 1 Канадский доллар 1,3580 1 Кувейтский динар 5,6258 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4065 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1946 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4285 1 Сингапурский доллар 1,2612 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3934 1 Турецкая лира 0,1263 1 Тайваньский доллар 0,0617 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0601 100 Японских йен 1,4801 1 Новозеландский доллар 1,1523 Золото (1 унция) 3090,4215 Серебро (1 унция) 38,9236 Платина (1 унция) 1653,3010 Палладий (1 унция) 3207,0330 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.01.2022)