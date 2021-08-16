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Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (16.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (16.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 августа 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (16.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4 % - до 2,0046, курс рубля на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0046

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2479

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6820

1 Бразильский реал

0,3239

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1153

100 Вон Республики Корея

0,1460

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2191

1 Китайский юань

0, 2624

1 Датская крона

0,2696

1 Грузинский лари

0, 5468

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3556

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1966

1 Швейцарский франк

1,8560

1 Израильский шекель

0, 5292

1 Канадский доллар

1,3562

1 Кувейтский динар

5,6494

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4008

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0, 1929

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4391

1 Сингапурский доллар

1,2537

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4146

1 Турецкая лира

0,1995

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5538

1 Новозеландский доллар

1,1948

Золото (1 унция)

3019,7015

Серебро (1 унция)

40,2131

Платина (1 унция)

1735,8105

Палладий (1 унция)

4481,2850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2021)

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