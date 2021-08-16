Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4 % - до 2,0046, курс рубля на 0,4% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0046 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2479 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6820 1 Бразильский реал 0,3239 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1153 100 Вон Республики Корея 0,1460 1 Чешская крона 0,0789 100 Чилийских песо 0,2191 1 Китайский юань 0, 2624 1 Датская крона 0,2696 1 Грузинский лари 0, 5468 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3556 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1966 1 Швейцарский франк 1,8560 1 Израильский шекель 0, 5292 1 Канадский доллар 1,3562 1 Кувейтский динар 5,6494 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4008 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0942 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0, 1929 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4391 1 Сингапурский доллар 1,2537 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4146 1 Турецкая лира 0,1995 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5538 1 Новозеландский доллар 1,1948 Золото (1 унция) 3019,7015 Серебро (1 унция) 40,2131 Платина (1 унция) 1735,8105 Палладий (1 унция) 4481,2850 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2021)