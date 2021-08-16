Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (16.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4 % - до 2,0046, курс рубля на 0,4% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0046
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2479
|
1 Аргентинское песо
|
0,0175
|
1 Белорусский рубль
|
0,6820
|
1 Бразильский реал
|
0,3239
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1153
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1460
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2191
|
1 Китайский юань
|
0, 2624
|
1 Датская крона
|
0,2696
|
1 Грузинский лари
|
0, 5468
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3556
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1966
|
1 Швейцарский франк
|
1,8560
|
1 Израильский шекель
|
0, 5292
|
1 Канадский доллар
|
1,3562
|
1 Кувейтский динар
|
5,6494
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4008
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0, 1929
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4391
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2537
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4146
|
1 Турецкая лира
|
0,1995
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5538
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1948
|
Золото (1 унция)
|
3019,7015
|
Серебро (1 унция)
|
40,2131
|
Платина (1 унция)
|
1735,8105
|
Палладий (1 унция)
|
4481,2850