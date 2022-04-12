Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8495
|
1 Российский рубль
|
0,0205
|
1 Австралийский доллар
|
1,2627
|
1 Аргентинское песо
|
0,0151
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3621
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1168
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1374
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,2080
|
1 Китайский юань
|
0,2669
|
1 Датская крона
|
0,2487
|
1 Грузинский лари
|
0,5522
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2145
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1788
|
1 Швейцарский франк
|
1,8257
|
1 Израильский шекель
|
0,5287
|
1 Канадский доллар
|
1,3446
|
1 Кувейтский динар
|
5,5750
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4015
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0923
|
1 Египетский фунт
|
0,0923
|
1 Норвежская крона
|
0,1931
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3968
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2454
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3305
|
1 Турецкая лира
|
0,1159
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0583
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,3561
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1614
|
Золото (1 унция)
|
3328,6935
|
Серебро (1 унция)
|
42,8488
|
Платина (1 унция)
|
1678,8435
|
Палладий (1 унция)
|
4190,0750