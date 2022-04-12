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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022) 09:24 По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 апреля 2022 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,8495, курс рубля повысился на 1,99% - до 0,0205 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8495

1 Российский рубль

0,0205

1 Австралийский доллар

1,2627

1 Аргентинское песо

0,0151

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3621

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1168

100 Вон Республики Корея

0,1374

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,2080

1 Китайский юань

0,2669

1 Датская крона

0,2487

1 Грузинский лари

0,5522

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2145

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1788

1 Швейцарский франк

1,8257

1 Израильский шекель

0,5287

1 Канадский доллар

1,3446

1 Кувейтский динар

5,5750

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4015

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0923

1 Египетский фунт

0,0923

1 Норвежская крона

0,1931

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3968

1 Сингапурский доллар

1,2454

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3305

1 Турецкая лира

0,1159

1 Тайваньский доллар

0,0583

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3561

1 Новозеландский доллар

1,1614

Золото (1 унция)

3328,6935

Серебро (1 унция)

42,8488

Платина (1 унция)

1678,8435

Палладий (1 унция)

4190,0750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.04.2022)

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