Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)

09:24 По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,8495, курс рубля повысился на 1,99% - до 0,0205 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8495 1 Российский рубль 0,0205 1 Австралийский доллар 1,2627 1 Аргентинское песо 0,0151 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3621 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1168 100 Вон Республики Корея 0,1374 1 Чешская крона 0,0757 100 Чилийских песо 0,2080 1 Китайский юань 0,2669 1 Датская крона 0,2487 1 Грузинский лари 0,5522 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2145 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1788 1 Швейцарский франк 1,8257 1 Израильский шекель 0,5287 1 Канадский доллар 1,3446 1 Кувейтский динар 5,5750 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4015 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0923 1 Египетский фунт 0,0923 1 Норвежская крона 0,1931 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3968 1 Сингапурский доллар 1,2454 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3305 1 Турецкая лира 0,1159 1 Тайваньский доллар 0,0583 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,3561 1 Новозеландский доллар 1,1614 Золото (1 унция) 3328,6935 Серебро (1 унция) 42,8488 Платина (1 унция) 1678,8435 Палладий (1 унция) 4190,0750 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.04.2022)