Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 2,0237 маната, курс рубля остался на уровне 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0237
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,2980
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6406
|
1 Бразильский реал
|
0,3051
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1168
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1521
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2400
|
1 Китайский юань
|
0,2595
|
1 Датская крона
|
0,2721
|
1 Грузинский лари
|
0,4969
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3347
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1988
|
1 Швейцарский франк
|
1,8379
|
1 Израильский шекель
|
0,5181
|
1 Канадский доллар
|
1,3520
|
1 Кувейтский динар
|
5,6317
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4111
|
1 Мексиканское песо
|
0,0844
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2007
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4452
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2685
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4194
|
1 Турецкая лира
|
0,2087
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0598
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,5551
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1979
|
Золото (1 унция)
|
2978,4085
|
Серебро (1 унция)
|
43,1282
|
Платина (1 унция)
|
2083,8685
|
Палладий (1 унция)
|
4475,4285