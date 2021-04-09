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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
9 апреля 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 2,0237 маната, курс рубля остался на уровне 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0237

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,2980

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6406

1 Бразильский реал

0,3051

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1168

100 Вон Республики Корея

0,1521

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2400

1 Китайский юань

0,2595

1 Датская крона

0,2721

1 Грузинский лари

0,4969

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3347

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1988

1 Швейцарский франк

1,8379

1 Израильский шекель

0,5181

1 Канадский доллар

1,3520

1 Кувейтский динар

5,6317

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4111

1 Мексиканское песо

0,0844

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2007

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4452

1 Сингапурский доллар

1,2685

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4194

1 Турецкая лира

0,2087

1 Тайваньский доллар

0,0598

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,5551

1 Новозеландский доллар

1,1979

Золото (1 унция)

2978,4085

Серебро (1 унция)

43,1282

Платина (1 унция)

2083,8685

Палладий (1 унция)

4475,4285
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2021)

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