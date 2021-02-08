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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,70%
Финансы
8 февраля 2021 г. 10:06
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,70% - до 2,0464 маната, курс рубля поднялся на 1,33% - до 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0464

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,3052

1 Аргентинское песо

0,0193

1 Белорусский рубль

0,6479

1 Бразильский реал

0,3161

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1143

100 Вон Республики Корея

0,1520

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2306

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2752

1 Грузинский лари

0,5127

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3347

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2029

1 Швейцарский франк

1,8892

1 Израильский шекель

0,5170

1 Канадский доллар

1,3320

1 Кувейтский динар

5,6124

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4187

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1993

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4561

1 Сингапурский доллар

1,2749

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4365

1 Турецкая лира

0,2407

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,6115

1 Новозеландский доллар

1,2239

Золото (1 унция)

3078,8020

Серебро (1 унция)

45,8103

Платина (1 унция)

1929,6105

Палладий (1 унция)

3972,4750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.02.2021)

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