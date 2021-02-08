Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,70%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,70% - до 2,0464 маната, курс рубля поднялся на 1,33% - до 0,0228 маната.