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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
7 июля 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,7344, курс рубля на 11,28% - до 0,0268 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7344

1 Российский рубль

0,0268

1 Австралийский доллар

1,1593

1 Аргентинское песо

0,0135

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3131

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1015

100 Вон Республики Корея

0,1308

1 Чешская крона

0,0700

100 Чилийских песо

0,1752

1 Китайский юань

0,2537

1 Датская крона

0,2331

1 Грузинский лари

0,5836

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0215

1 Британский фунт стерлингов

2,0313

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,7547

1 Израильский шекель

0,4872

1 Канадский доллар

1,3060

1 Кувейтский динар

5,5321

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0213

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3840

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0889

1 Египетский фунт

0,0901

1 Норвежская крона

0,1683

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3631

1 Сингапурский доллар

1,2129

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2419

1 Турецкая лира

0,0986

1 Тайваньский доллар

0,0570

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,2529

1 Новозеландский доллар

1,0514

Золото (1 унция)

2965,5990

Серебро (1 унция)

32,9122

Платина (1 унция)

1473,9850

Палладий (1 унция)

3273,6560
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.07.2022)

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