Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,7344, курс рубля на 11,28% - до 0,0268 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7344 1 Российский рубль 0,0268 1 Австралийский доллар 1,1593 1 Аргентинское песо 0,0135 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3131 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1015 100 Вон Республики Корея 0,1308 1 Чешская крона 0,0700 100 Чилийских песо 0,1752 1 Китайский юань 0,2537 1 Датская крона 0,2331 1 Грузинский лари 0,5836 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0215 1 Британский фунт стерлингов 2,0313 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1616 1 Швейцарский франк 1,7547 1 Израильский шекель 0,4872 1 Канадский доллар 1,3060 1 Кувейтский динар 5,5321 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0213 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3840 1 Мексиканское песо 0,0825 1 Молдавский лей 0,0889 1 Египетский фунт 0,0901 1 Норвежская крона 0,1683 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3631 1 Сингапурский доллар 1,2129 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2419 1 Турецкая лира 0,0986 1 Тайваньский доллар 0,0570 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,2529 1 Новозеландский доллар 1,0514 Золото (1 унция) 2965,5990 Серебро (1 унция) 32,9122 Платина (1 унция) 1473,9850 Палладий (1 унция) 3273,6560 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2022)