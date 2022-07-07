Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,7344, курс рубля на 11,28% - до 0,0268 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7344
|
1 Российский рубль
|
0,0268
|
1 Австралийский доллар
|
1,1593
|
1 Аргентинское песо
|
0,0135
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3131
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1015
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1308
|
1 Чешская крона
|
0,0700
|
100 Чилийских песо
|
0,1752
|
1 Китайский юань
|
0,2537
|
1 Датская крона
|
0,2331
|
1 Грузинский лари
|
0,5836
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0215
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0313
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1616
|
1 Швейцарский франк
|
1,7547
|
1 Израильский шекель
|
0,4872
|
1 Канадский доллар
|
1,3060
|
1 Кувейтский динар
|
5,5321
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0213
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3840
|
1 Мексиканское песо
|
0,0825
|
1 Молдавский лей
|
0,0889
|
1 Египетский фунт
|
0,0901
|
1 Норвежская крона
|
0,1683
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3631
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2129
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2419
|
1 Турецкая лира
|
0,0986
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0570
|
1 Таджикский сомони
|
0,1571
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,2529
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0514
|
Золото (1 унция)
|
2965,5990
|
Серебро (1 унция)
|
32,9122
|
Платина (1 унция)
|
1473,9850
|
Палладий (1 унция)
|
3273,6560