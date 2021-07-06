Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 2,0184, курс рубля сохранился на уровне 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0184
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2849
|
1 Аргентинское песо
|
0,0177
|
1 Белорусский рубль
|
0,6709
|
1 Бразильский реал
|
0,3336
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1194
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1503
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2309
|
1 Китайский юань
|
0, 2631
|
1 Датская крона
|
0,2714
|
1 Грузинский лари
|
0, 5405
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3600
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1991
|
1 Швейцарский франк
|
1,8457
|
1 Израильский шекель
|
0, 5213
|
1 Канадский доллар
|
1,3786
|
1 Кувейтский динар
|
5,6458
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4093
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0939
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0, 1988
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4487
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2645
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4207
|
1 Турецкая лира
|
0,1961
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,5335
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2039
|
Золото (1 унция)
|
3057,5520
|
Серебро (1 унция)
|
45,1495
|
Платина (1 унция)
|
1886,7790
|
Палладий (1 унция)
|
4800,9275