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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 июля 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 2,0184, курс рубля сохранился на уровне 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0184

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2849

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6709

1 Бразильский реал

0,3336

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1194

100 Вон Республики Корея

0,1503

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2309

1 Китайский юань

0, 2631

1 Датская крона

0,2714

1 Грузинский лари

0, 5405

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3600

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1991

1 Швейцарский франк

1,8457

1 Израильский шекель

0, 5213

1 Канадский доллар

1,3786

1 Кувейтский динар

5,6458

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4093

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0, 1988

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4487

1 Сингапурский доллар

1,2645

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4207

1 Турецкая лира

0,1961

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5335

1 Новозеландский доллар

1,2039

Золото (1 унция)

3057,5520

Серебро (1 унция)

45,1495

Платина (1 унция)

1886,7790

Палладий (1 унция)

4800,9275
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.07.2021)

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