Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 2,0184, курс рубля сохранился на уровне 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0184 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2849 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6709 1 Бразильский реал 0,3336 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1194 100 Вон Республики Корея 0,1503 1 Чешская крона 0,0789 100 Чилийских песо 0,2309 1 Китайский юань 0, 2631 1 Датская крона 0,2714 1 Грузинский лари 0, 5405 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3600 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1991 1 Швейцарский франк 1,8457 1 Израильский шекель 0, 5213 1 Канадский доллар 1,3786 1 Кувейтский динар 5,6458 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4093 1 Мексиканское песо 0,0858 1 Молдавский лей 0,0939 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0, 1988 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4487 1 Сингапурский доллар 1,2645 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4207 1 Турецкая лира 0,1961 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,5335 1 Новозеландский доллар 1,2039 Золото (1 унция) 3057,5520 Серебро (1 унция) 45,1495 Платина (1 унция) 1886,7790 Палладий (1 унция) 4800,9275 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.07.2021)