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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,55%
Финансы
5 февраля 2021 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,55% - до 2,0322 маната, курс рубля поднялся на 0,45% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0322

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,2904

1 Аргентинское песо

0,0193

1 Белорусский рубль

0,6447

1 Бразильский реал

0,3130

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1132

100 Вон Республики Корея

0,1511

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2299

1 Китайский юань

0,2625

1 Датская крона

0,2733

1 Грузинский лари

0,5123

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3244

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2006

1 Швейцарский франк

1,8796

1 Израильский шекель

0,5173

1 Канадский доллар

1,3251

1 Кувейтский динар

5,6088

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4172

1 Мексиканское песо

0,0833

1 Молдавский лей

0,0971

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1966

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4516

1 Сингапурский доллар

1,2698

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4365

1 Турецкая лира

0,2380

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0611

100 Японских йен

1,6102

1 Новозеландский доллар

1,2145

Золото (1 унция)

3050,9135

Серебро (1 унция)

44,6994

Платина (1 унция)

1870,7140

Палладий (1 унция)

3904,6450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2021)

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