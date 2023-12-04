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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 декабря 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8480 маната, курс рубля - на 1,6% - до 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8480

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1313

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3482

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0911

100 Вон Республики Корея

0,1304

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,1980

1 Китайский юань

0,2382

1 Датская крона

0,2479

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1545

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1634

1 Швейцарский франк

1,9523

1 Израильский шекель

0,4580

1 Канадский доллар

1,2573

1 Кувейтский динар

5,5054

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3647

1 Мексиканское песо

0,0988

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1590

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4266

1 Сингапурский доллар

1,2734

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2648

1 Турецкая лира

0,0588

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0466

100 Японских йен

1,1577

1 Новозеландский доллар

1,0531

Золото (1 унция)

3544,6785

Серебро (1 унция)

43,2659

Платина (1 унция)

1587,9360

Палладиум (1 унция)

1700,0850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2023)

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