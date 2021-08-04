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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2021) Валюта
Финансы
4 августа 2021 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 2,0179 маната, курс рубля не изменился - 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0179

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2583

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6785

1 Бразильский реал

0,3271

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1189

100 Вон Республики Корея

0,1486

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2186

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2713

1 Грузинский лари

0,5476

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3668

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1977

1 Швейцарский франк

1,8811

1 Израильский шекель

0,5298

1 Канадский доллар

1,3568

1 Кувейтский динар

5,6607

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4019

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1928

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4431

1 Сингапурский доллар

1,2599

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4283

1 Турецкая лира

0,2021

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5588

1 Новозеландский доллар

1,1988

Золото (1 унция)

3081,2245

Серебро (1 унция)

43,5498

Платина (1 унция)

1789,7345

Палладий (1 унция)

4514,6900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.08.2021)

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