Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 2,0179 маната, курс рубля не изменился - 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0179
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2583
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6785
|
1 Бразильский реал
|
0,3271
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1189
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1486
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
100 Чилийских песо
|
0,2186
|
1 Китайский юань
|
0,2631
|
1 Датская крона
|
0,2713
|
1 Грузинский лари
|
0,5476
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3668
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1977
|
1 Швейцарский франк
|
1,8811
|
1 Израильский шекель
|
0,5298
|
1 Канадский доллар
|
1,3568
|
1 Кувейтский динар
|
5,6607
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4019
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1928
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4431
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2599
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4283
|
1 Турецкая лира
|
0,2021
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5588
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1988
|
Золото (1 унция)
|
3081,2245
|
Серебро (1 унция)
|
43,5498
|
Платина (1 унция)
|
1789,7345
|
Палладий (1 унция)
|
4514,6900