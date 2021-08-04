Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2021)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 2,0179 маната, курс рубля не изменился - 0,0233 маната.