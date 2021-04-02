Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро поднялся на 0,46% - до 2,0020 маната, курс рубля упал на 0,89% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0020
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,2970
|
1 Аргентинское песо
|
0,0185
|
1 Белорусский рубль
|
0,6461
|
1 Бразильский реал
|
0,2977
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1163
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1507
|
1 Чешская крона
|
0,0767
|
100 Чилийских песо
|
0,2369
|
1 Китайский юань
|
0,2590
|
1 Датская крона
|
0,2692
|
1 Грузинский лари
|
0,4964
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3532
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1950
|
1 Швейцарский франк
|
1,8051
|
1 Израильский шекель
|
0,5104
|
1 Канадский доллар
|
1,3563
|
1 Кувейтский динар
|
5,6234
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4107
|
1 Мексиканское песо
|
0,0838
|
1 Молдавский лей
|
0,0939
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1995
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4363
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2651
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4083
|
1 Турецкая лира
|
0,2092
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0596
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0610
|
100 Японских йен
|
1,5366
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1959
|
Золото (1 унция)
|
2943,5075
|
Серебро (1 унция)
|
42,4661
|
Платина (1 унция)
|
2061,2500
|
Палладий (1 унция)
|
4538,5495