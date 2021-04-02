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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
2 апреля 2021 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро поднялся на 0,46% - до 2,0020 маната, курс рубля упал на 0,89% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0020

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2970

1 Аргентинское песо

0,0185

1 Белорусский рубль

0,6461

1 Бразильский реал

0,2977

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1163

100 Вон Республики Корея

0,1507

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2369

1 Китайский юань

0,2590

1 Датская крона

0,2692

1 Грузинский лари

0,4964

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3532

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1950

1 Швейцарский франк

1,8051

1 Израильский шекель

0,5104

1 Канадский доллар

1,3563

1 Кувейтский динар

5,6234

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4107

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1995

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4363

1 Сингапурский доллар

1,2651

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4083

1 Турецкая лира

0,2092

1 Тайваньский доллар

0,0596

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0610

100 Японских йен

1,5366

1 Новозеландский доллар

1,1959

Золото (1 унция)

2943,5075

Серебро (1 унция)

42,4661

Платина (1 унция)

2061,2500

Палладий (1 унция)

4538,5495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.04.2021)

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