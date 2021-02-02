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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
2 февраля 2021 г. 10:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 2,0539 маната, курс рубля вырос на 0,45% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0539

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2964

1 Аргентинское песо

0,0194

1 Белорусский рубль

0,6486

1 Бразильский реал

0,3122

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1132

100 Вон Республики Корея

0,1524

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2308

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2762

1 Грузинский лари

0,5147

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3276

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2021

1 Швейцарский франк

1,8968

1 Израильский шекель

0,5161

1 Канадский доллар

1,3253

1 Кувейтский динар

5,6132

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4201

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,1079

1 Норвежская крона

0,1985

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4556

1 Сингапурский доллар

1,2773

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4451

1 Турецкая лира

0,2366

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0606

100 Японских йен

1,6197

1 Новозеландский доллар

1,2197

Золото (1 унция)

3154,4180

Серебро (1 унция)

48,2486

Платина (1 унция)

1898,2115

Палладий (1 унция)

3839,3990
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2021)

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