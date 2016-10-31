Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2016)

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,58% - до 1,7967 маната. Курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6381
|1 Евро
|1.7967
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2470
|1 Аргентинское песо
|0.1079
|1 Белорусский рубль
|0.8588
|1 Бразильский реал
|0.5112
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4460
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1190
|100 Вон Республики Корея
|0.1434
|1 Чешская крона
|0.0665
|100 Чилийских песо
|0.2505
|1 Китайский юань
|0.2420
|1 Датская крона
|0.2416
|1 Грузинский лари
|0.6861
|1 Гонконгский доллар
|0.2112
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9973
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1817
|1 Швейцарский франк
|1.6587
|1 Израильский шекель
|0.4258
|1 Канадский доллар
|1.2222
|1 Кувейтский динар
|5.4063
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1086
|1 Малазийский ринггит
|0.3897
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.0817
|1 Египетский фунт
|0.1845
|1 Норвежская крона
|0.1983
|100 Узбекских сум
|0.0532
|1 Польский злотый
|0.4147
|1 Сингапурский доллар
|1.1770
|1 Саудовский риал
|0.4367
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2470
|1 Турецкая лира
|0.5266
|1 Тайваньский доллар
|0.0519
|1 Таджикский сомони
|0.2084
|1 Новый туркменский манат
|0.4674
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5628
|1 Новозеландский доллар
|1.1718
|Золото (1 унция)
|2085,3013
|Серебро (1 унция)
|29,2892
|Платина (1 унция)
|1592,2332
|Палладий (1 унция)
|1009,0696
Günel AbbasovaАвтор новости
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