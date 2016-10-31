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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2016)

    1 доллар США - 1,6381 маната

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,58% - до 1,7967 маната. Курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0260 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6381
    1 Евро 1.7967
    1 Российский рубль 0.0260
    1 Австралийский доллар 1.2470
    1 Аргентинское песо 0.1079
    1 Белорусский рубль 0.8588
    1 Бразильский реал 0.5112
    1 Дирхам ОАЭ 0.4460
    1 Южноафриканский рэнд 0.1190
    100 Вон Республики Корея 0.1434
    1 Чешская крона 0.0665
    100 Чилийских песо 0.2505
    1 Китайский юань 0.2420
    1 Датская крона 0.2416
    1 Грузинский лари 0.6861
    1 Гонконгский доллар 0.2112
    1 Индийская рупия 0.0246
    1 Английский фунт стерлингов 1.9973
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1817
    1 Швейцарский франк 1.6587
    1 Израильский шекель 0.4258
    1 Канадский доллар 1.2222
    1 Кувейтский динар 5.4063
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0239
    100 Ливанских фунтов 0.1086
    1 Малазийский ринггит 0.3897
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.0817
    1 Египетский фунт 0.1845
    1 Норвежская крона 0.1983
    100 Узбекских сум 0.0532
    1 Польский злотый 0.4147
    1 Сингапурский доллар 1.1770
    1 Саудовский риал 0.4367
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2470
    1 Турецкая лира 0.5266
    1 Тайваньский доллар 0.0519
    1 Таджикский сомони 0.2084
    1 Новый туркменский манат 0.4674
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5628
    1 Новозеландский доллар 1.1718
    Золото (1 унция) 2085,3013
    Серебро (1 унция) 29,2892
    Платина (1 унция) 1592,2332
    Палладий (1 унция) 1009,0696
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