Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2016)

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,58% - до 1,7967 маната. Курс рубля упал на 0,38%, составив 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6381 1 Евро 1.7967 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.2470 1 Аргентинское песо 0.1079 1 Белорусский рубль 0.8588 1 Бразильский реал 0.5112 1 Дирхам ОАЭ 0.4460 1 Южноафриканский рэнд 0.1190 100 Вон Республики Корея 0.1434 1 Чешская крона 0.0665 100 Чилийских песо 0.2505 1 Китайский юань 0.2420 1 Датская крона 0.2416 1 Грузинский лари 0.6861 1 Гонконгский доллар 0.2112 1 Индийская рупия 0.0246 1 Английский фунт стерлингов 1.9973 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1817 1 Швейцарский франк 1.6587 1 Израильский шекель 0.4258 1 Канадский доллар 1.2222 1 Кувейтский динар 5.4063 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1086 1 Малазийский ринггит 0.3897 1 Мексиканское песо 0.0864 1 Молдавский лей 0.0817 1 Египетский фунт 0.1845 1 Норвежская крона 0.1983 100 Узбекских сум 0.0532 1 Польский злотый 0.4147 1 Сингапурский доллар 1.1770 1 Саудовский риал 0.4367 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2470 1 Турецкая лира 0.5266 1 Тайваньский доллар 0.0519 1 Таджикский сомони 0.2084 1 Новый туркменский манат 0.4674 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5628 1 Новозеландский доллар 1.1718 Золото (1 унция) 2085,3013 Серебро (1 унция) 29,2892 Платина (1 унция) 1592,2332 Палладий (1 унция) 1009,0696