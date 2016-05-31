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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2016)

    1 доллар США - 1,4906 маната

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на отметке 1,4906 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,47% и составил 1,6598 маната. Курс рубля также не изменился и составил 0,0226 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4906
    1 Евро 1.6598
    1 Российский рубль 0.0226
    1 Австралийский доллар 1.0804
    1 Аргентинское песо 0.1068
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4177
    1 Дирхам ОАЭ 0.4059
    1 Южноафриканский рэнд 0.0946
    100 Вон Республики Корея 0.1251
    1 Чешская крона 0.0614
    100 Чилийских песо 0.2164
    1 Китайский юань 0.2264
    1 Датская крона 0.2231
    1 Грузинский лари 0.6943
    1 Гонконгский доллар 0.1919
    1 Индийская рупия 0.0222
    1 Английский фунт стерлингов 2.1873
    100 Индонезийских рупий 0.0109
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1789
    1 Швейцарский франк 1.5016
    1 Израильский шекель 0.3876
    1 Канадский доллар 1.1447
    1 Кувейтский динар 4.9325
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0988
    1 Малазийский ринггит 0.3620
    1 Мексиканское песо 0.0808
    1 Молдавский лей 0.0745
    1 Египетский фунт 0.1679
    1 Норвежская крона 0.1785
    100 Узбекских сум 0.0503
    1 Польский злотый 0.3776
    1 Сингапурский доллар 1.0805
    1 Саудовский риал 0.3975
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0955
    1 Турецкая лира 0.5043
    1 Тайваньский доллар 0.0457
    1 Таджикский сомони 0.1901
    1 Новый туркменский манат 0.4420
    1 Украинская гривна 0.0592
    100 Японских йен 1.3411
    1 Новозеландский доллар 1.0030
    Золото (1 унция) 1812,9423
    Серебро (1 унция) 24,0165
    Платина (1 унция) 1466,7504
    Палладий (1 унция) 813,8676

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