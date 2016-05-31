​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2016)

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на отметке 1,4906 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,47% и составил 1,6598 маната. Курс рубля также не изменился и составил 0,0226 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4906 1 Евро 1.6598 1 Российский рубль 0.0226 1 Австралийский доллар 1.0804 1 Аргентинское песо 0.1068 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4177 1 Дирхам ОАЭ 0.4059 1 Южноафриканский рэнд 0.0946 100 Вон Республики Корея 0.1251 1 Чешская крона 0.0614 100 Чилийских песо 0.2164 1 Китайский юань 0.2264 1 Датская крона 0.2231 1 Грузинский лари 0.6943 1 Гонконгский доллар 0.1919 1 Индийская рупия 0.0222 1 Английский фунт стерлингов 2.1873 100 Индонезийских рупий 0.0109 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1789 1 Швейцарский франк 1.5016 1 Израильский шекель 0.3876 1 Канадский доллар 1.1447 1 Кувейтский динар 4.9325 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0988 1 Малазийский ринггит 0.3620 1 Мексиканское песо 0.0808 1 Молдавский лей 0.0745 1 Египетский фунт 0.1679 1 Норвежская крона 0.1785 100 Узбекских сум 0.0503 1 Польский злотый 0.3776 1 Сингапурский доллар 1.0805 1 Саудовский риал 0.3975 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0955 1 Турецкая лира 0.5043 1 Тайваньский доллар 0.0457 1 Таджикский сомони 0.1901 1 Новый туркменский манат 0.4420 1 Украинская гривна 0.0592 100 Японских йен 1.3411 1 Новозеландский доллар 1.0030 Золото (1 унция) 1812,9423 Серебро (1 унция) 24,0165 Платина (1 унция) 1466,7504 Палладий (1 унция) 813,8676