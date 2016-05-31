​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2016)

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на отметке 1,4906 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,47% и составил 1,6598 маната. Курс рубля также не изменился и составил 0,0226 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4906
|1 Евро
|1.6598
|1 Российский рубль
|0.0226
|1 Австралийский доллар
|1.0804
|1 Аргентинское песо
|0.1068
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4177
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4059
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0946
|100 Вон Республики Корея
|0.1251
|1 Чешская крона
|0.0614
|100 Чилийских песо
|0.2164
|1 Китайский юань
|0.2264
|1 Датская крона
|0.2231
|1 Грузинский лари
|0.6943
|1 Гонконгский доллар
|0.1919
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1873
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1789
|1 Швейцарский франк
|1.5016
|1 Израильский шекель
|0.3876
|1 Канадский доллар
|1.1447
|1 Кувейтский динар
|4.9325
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0988
|1 Малазийский ринггит
|0.3620
|1 Мексиканское песо
|0.0808
|1 Молдавский лей
|0.0745
|1 Египетский фунт
|0.1679
|1 Норвежская крона
|0.1785
|100 Узбекских сум
|0.0503
|1 Польский злотый
|0.3776
|1 Сингапурский доллар
|1.0805
|1 Саудовский риал
|0.3975
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0955
|1 Турецкая лира
|0.5043
|1 Тайваньский доллар
|0.0457
|1 Таджикский сомони
|0.1901
|1 Новый туркменский манат
|0.4420
|1 Украинская гривна
|0.0592
|100 Японских йен
|1.3411
|1 Новозеландский доллар
|1.0030
|Золото (1 унция)
|1812,9423
|Серебро (1 унция)
|24,0165
|Платина (1 унция)
|1466,7504
|Палладий (1 унция)
|813,8676
Tural İbadlıАвтор новости
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