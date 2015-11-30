​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2015)

https://report.az/storage/news/edb5fcdd8bf0a92c833ae2a9de25626e/1cb6b0d3-06e1-4851-9289-7b1a5f021f55_292.jpg
Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0512 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,20% и составил 1,1130 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,25% и составил 0,0158 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0512
|1 Евро
|1.1130
|1 Российский рубль
|0.0158
|1 Австралийский доллар
|0.7557
|1 Аргентинское песо
|0.1083
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2733
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0730
|100 Вон Республики Корея
|0.0908
|1 Чешская крона
|0.0412
|100 Чилийских песо
|0.1474
|1 Китайский юань
|0.1643
|1 Датская крона
|0.1492
|1 Грузинский лари
|0.4385
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5798
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1202
|1 Швейцарский франк
|1.0195
|1 Израильский шекель
|0.2704
|1 Канадский доллар
|0.7856
|1 Кувейтский динар
|3.4493
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2466
|1 Мексиканское песо
|0.0633
|1 Молдавский лей
|0.0523
|1 Египетский фунт
|0.1343
|1 Норвежская крона
|0.1208
|100 Узбекских сум
|0.0384
|1 Польский злотый
|0.2606
|1 Сингапурский доллар
|0.7441
|1 Саудовский риал
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4439
|1 Турецкая лира
|0.3589
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1590
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0447
|100 Японских йен
|0.8565
|1 Новозеландский доллар
|0.6881
|Золото (1 унция)
|1111,5389
|Серебро (1 унция)
|14,7694
|Платина (1 унция)
|869,3424
|Палладий (1 унция)
|579,2112
Nərmin RəhimovaАвтор новости