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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0512 манатов

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0512 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,20% и составил 1,1130 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,25% и составил 0,0158 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0512
    1 Евро 1.1130
    1 Российский рубль 0.0158
    1 Австралийский доллар 0.7557
    1 Аргентинское песо 0.1083
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2733
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0730
    100 Вон Республики Корея 0.0908
    1 Чешская крона 0.0412
    100 Чилийских песо 0.1474
    1 Китайский юань 0.1643
    1 Датская крона 0.1492
    1 Грузинский лари 0.4385
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5798
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1202
    1 Швейцарский франк 1.0195
    1 Израильский шекель 0.2704
    1 Канадский доллар 0.7856
    1 Кувейтский динар 3.4493
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2466
    1 Мексиканское песо 0.0633
    1 Молдавский лей 0.0523
    1 Египетский фунт 0.1343
    1 Норвежская крона 0.1208
    100 Узбекских сум 0.0384
    1 Польский злотый 0.2606
    1 Сингапурский доллар 0.7441
    1 Саудовский риал 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4439
    1 Турецкая лира 0.3589
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1590
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0447
    100 Японских йен 0.8565
    1 Новозеландский доллар 0.6881
    Золото (1 унция) 1111,5389
    Серебро (1 унция) 14,7694
    Платина (1 унция) 869,3424
    Палладий (1 унция) 579,2112

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