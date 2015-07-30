 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2015)

    1 Доллар США = 1.0493

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару вырос на 0,05% и составил 1,0493 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,92%, составив 1,1514 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату вырос на 2,29% и составил 0,0179 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0493
    1 Евро 1.1514
    1 Российский рубль 0.0179
    1 Австралийский доллар 0.7668
    1 Аргентинское песо 0.1143
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3153
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0835
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1574
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1543
    1 Грузинский лари 0.4588
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6372
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1214
    1 Швейцарский франк 1.0829
    1 Израильский шекель 0.2774
    1 Канадский доллар 0.8099
    1 Кувейтский динар 3.4635
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2751
    1 Мексиканское песо 0.0644
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1286
    100 Узбекских сум 0.0408
    1 Польский злотый 0.2789
    1 Сингапурский доллар 0.7654
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4680
    1 Турецкая лира 0.3789
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1676
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0474
    100 Японских йен 0.8451
    1 Новозеландский доллар 0.6957
    Золото (1 унция) 1143,9993
    Серебро (1 унция) 15,4562
    Платина (1 унция) 1031,4619
    Палладий (1 унция) 654,7632
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi