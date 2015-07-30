​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2015)

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару вырос на 0,05% и составил 1,0493 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,92%, составив 1,1514 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату вырос на 2,29% и составил 0,0179 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0493
|1 Евро
|1.1514
|1 Российский рубль
|0.0179
|1 Австралийский доллар
|0.7668
|1 Аргентинское песо
|0.1143
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3153
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0835
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1574
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1543
|1 Грузинский лари
|0.4588
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6372
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1214
|1 Швейцарский франк
|1.0829
|1 Израильский шекель
|0.2774
|1 Канадский доллар
|0.8099
|1 Кувейтский динар
|3.4635
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2751
|1 Мексиканское песо
|0.0644
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1286
|100 Узбекских сум
|0.0408
|1 Польский злотый
|0.2789
|1 Сингапурский доллар
|0.7654
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4680
|1 Турецкая лира
|0.3789
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1676
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0474
|100 Японских йен
|0.8451
|1 Новозеландский доллар
|0.6957
|Золото (1 унция)
|1143,9993
|Серебро (1 унция)
|15,4562
|Платина (1 унция)
|1031,4619
|Палладий (1 унция)
|654,7632
Tural İbadlıАвтор новости
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