​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2015)

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару вырос на 0,05% и составил 1,0493 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,92%, составив 1,1514 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату вырос на 2,29% и составил 0,0179 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0493 1 Евро 1.1514 1 Российский рубль 0.0179 1 Австралийский доллар 0.7668 1 Аргентинское песо 0.1143 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3153 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0835 100 Вон Республики Корея 0.0899 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1574 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1543 1 Грузинский лари 0.4588 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6372 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1214 1 Швейцарский франк 1.0829 1 Израильский шекель 0.2774 1 Канадский доллар 0.8099 1 Кувейтский динар 3.4635 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2751 1 Мексиканское песо 0.0644 1 Молдавский лей 0.0555 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1286 100 Узбекских сум 0.0408 1 Польский злотый 0.2789 1 Сингапурский доллар 0.7654 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4680 1 Турецкая лира 0.3789 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1676 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0474 100 Японских йен 0.8451 1 Новозеландский доллар 0.6957 Золото (1 унция) 1143,9993 Серебро (1 унция) 15,4562 Платина (1 унция) 1031,4619 Палладий (1 унция) 654,7632