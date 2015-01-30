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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2015)

    1 Евро - 0.8886

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8886
    1 Российский рубль 0.0114
    1 Австралийский доллар 0.6104
    1 Аргентинское песо 0.0909
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.3013
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0679
    100 Вон Республики Корея 0.0716
    1 Чешская крона 0.0320
    100 Чилийских песо 0.1250
    1 Китайский юань 0.1255
    1 Датская крона 0.1194
    1 Грузинский лари 0.3784
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1823
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0949
    1 Швейцарский франк 0.8511
    1 Израильский шекель 0.1994
    1 Канадский доллар 0.6213
    1 Кувейтский динар 2.6577
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0131
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2165
    1 Мексиканское песо 0.0531
    1 Молдавский лей 0.0439
    1 Египетский фунт 0.1033
    1 Норвежская крона 0.1002
    100 Узбекских сум 0.0322
    1 Польский злотый 0.2108
    1 Сингапурский доллар 0.5804
    1 Саудовский риял 0.2087
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1052
    1 Турецкая лира 0.3244
    1 Тайваньский доллар 0.0249
    1 Таджикский сомони 0.1421
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0493
    100 Японских йен 0.6646
    1 Новозеландский доллар 0.5711
    Золото (1 унция) 995.2075
    Серебро (1 унция) 13.2950
    Платина (1 унция) 967.1652
    Палладий (1 унция) 616.5384
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