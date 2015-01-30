Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2015)

1 Евро - 0.8886

30 января, 2015 10:24

https://report.az/storage/news/8bc46106dfe410ce3e9cf064182a899a/3908a2d3-98aa-4b09-9bbb-0cd5f7db33c7_292.jpg Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8886 1 Российский рубль 0.0114 1 Австралийский доллар 0.6104 1 Аргентинское песо 0.0909 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.3013 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0679 100 Вон Республики Корея 0.0716 1 Чешская крона 0.0320 100 Чилийских песо 0.1250 1 Китайский юань 0.1255 1 Датская крона 0.1194 1 Грузинский лари 0.3784 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1823 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0949 1 Швейцарский франк 0.8511 1 Израильский шекель 0.1994 1 Канадский доллар 0.6213 1 Кувейтский динар 2.6577 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2165 1 Мексиканское песо 0.0531 1 Молдавский лей 0.0439 1 Египетский фунт 0.1033 1 Норвежская крона 0.1002 100 Узбекских сум 0.0322 1 Польский злотый 0.2108 1 Сингапурский доллар 0.5804 1 Саудовский риял 0.2087 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1052 1 Турецкая лира 0.3244 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1421 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.6646 1 Новозеландский доллар 0.5711 Золото (1 унция) 995.2075 Серебро (1 унция) 13.2950 Платина (1 унция) 967.1652 Палладий (1 унция) 616.5384