Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2015)

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8886
|1 Российский рубль
|0.0114
|1 Австралийский доллар
|0.6104
|1 Аргентинское песо
|0.0909
|100 Белорусских рублей
|0.0051
|1 Бразильский реал
|0.3013
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0679
|100 Вон Республики Корея
|0.0716
|1 Чешская крона
|0.0320
|100 Чилийских песо
|0.1250
|1 Китайский юань
|0.1255
|1 Датская крона
|0.1194
|1 Грузинский лари
|0.3784
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1823
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0949
|1 Швейцарский франк
|0.8511
|1 Израильский шекель
|0.1994
|1 Канадский доллар
|0.6213
|1 Кувейтский динар
|2.6577
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2165
|1 Мексиканское песо
|0.0531
|1 Молдавский лей
|0.0439
|1 Египетский фунт
|0.1033
|1 Норвежская крона
|0.1002
|100 Узбекских сум
|0.0322
|1 Польский злотый
|0.2108
|1 Сингапурский доллар
|0.5804
|1 Саудовский риял
|0.2087
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1052
|1 Турецкая лира
|0.3244
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1421
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.6646
|1 Новозеландский доллар
|0.5711
|Золото (1 унция)
|995.2075
|Серебро (1 унция)
|13.2950
|Платина (1 унция)
|967.1652
|Палладий (1 унция)
|616.5384
Tural İbadlıАвтор новости