​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2016)

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,60% и составил 1,5876 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,90% и составил 1,7722 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 0,0233 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5876 1 Евро 1.7722 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.1928 1 Аргентинское песо 0.1095 100 Белорусских рублей 0.0079 1 Бразильский реал 0.4306 1 Дирхам ОАЭ 0.4322 1 Южноафриканский рэнд 0.1025 100 Вон Республики Корея 0.1360 1 Чешская крона 0.0655 100 Чилийских песо 0.2332 1 Китайский юань 0.2437 1 Датская крона 0.2377 1 Грузинский лари 0.6808 1 Гонконгский доллар 0.2046 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.2438 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1910 1 Швейцарский франк 1.6243 1 Израильский шекель 0.4140 1 Канадский доллар 1.1981 1 Кувейтский динар 5.2552 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1053 1 Малазийский ринггит 0.3942 1 Мексиканское песо 0.0904 1 Молдавский лей 0.0814 1 Египетский фунт 0.1774 1 Норвежская крона 0.1868 100 Узбекских сум 0.0556 1 Польский злотый 0.4158 1 Сингапурский доллар 1.1582 1 Саудовский риал 0.4233 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2061 1 Турецкая лира 0.5514 1 Тайваньский доллар 0.0487 1 Таджикский сомони 0.2018 1 Новый туркменский манат 0.4680 1 Украинская гривна 0.0609 100 Японских йен 1.3986 1 Новозеландский доллар 1.0608 Золото (1 унция) 1938,4596 Серебро (1 унция) 24,1204 Платина (1 унция) 1519,3332 Палладий (1 унция) 916,0452