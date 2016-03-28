​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2016)

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,60% и составил 1,5876 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,90% и составил 1,7722 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5876
|1 Евро
|1.7722
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.1928
|1 Аргентинское песо
|0.1095
|100 Белорусских рублей
|0.0079
|1 Бразильский реал
|0.4306
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4322
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1025
|100 Вон Республики Корея
|0.1360
|1 Чешская крона
|0.0655
|100 Чилийских песо
|0.2332
|1 Китайский юань
|0.2437
|1 Датская крона
|0.2377
|1 Грузинский лари
|0.6808
|1 Гонконгский доллар
|0.2046
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2438
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1910
|1 Швейцарский франк
|1.6243
|1 Израильский шекель
|0.4140
|1 Канадский доллар
|1.1981
|1 Кувейтский динар
|5.2552
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0220
|100 Ливанских фунтов
|0.1053
|1 Малазийский ринггит
|0.3942
|1 Мексиканское песо
|0.0904
|1 Молдавский лей
|0.0814
|1 Египетский фунт
|0.1774
|1 Норвежская крона
|0.1868
|100 Узбекских сум
|0.0556
|1 Польский злотый
|0.4158
|1 Сингапурский доллар
|1.1582
|1 Саудовский риал
|0.4233
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2061
|1 Турецкая лира
|0.5514
|1 Тайваньский доллар
|0.0487
|1 Таджикский сомони
|0.2018
|1 Новый туркменский манат
|0.4680
|1 Украинская гривна
|0.0609
|100 Японских йен
|1.3986
|1 Новозеландский доллар
|1.0608
|Золото (1 унция)
|1938,4596
|Серебро (1 унция)
|24,1204
|Платина (1 унция)
|1519,3332
|Палладий (1 унция)
|916,0452
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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