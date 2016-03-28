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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2016)

    1 Доллар США - 1,5876 манатов

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,60% и составил 1,5876 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,90% и составил 1,7722 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 0,0233 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5876
    1 Евро 1.7722
    1 Российский рубль 0.0233
    1 Австралийский доллар 1.1928
    1 Аргентинское песо 0.1095
    100 Белорусских рублей 0.0079
    1 Бразильский реал 0.4306
    1 Дирхам ОАЭ 0.4322
    1 Южноафриканский рэнд 0.1025
    100 Вон Республики Корея 0.1360
    1 Чешская крона 0.0655
    100 Чилийских песо 0.2332
    1 Китайский юань 0.2437
    1 Датская крона 0.2377
    1 Грузинский лари 0.6808
    1 Гонконгский доллар 0.2046
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.2438
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1910
    1 Швейцарский франк 1.6243
    1 Израильский шекель 0.4140
    1 Канадский доллар 1.1981
    1 Кувейтский динар 5.2552
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0220
    100 Ливанских фунтов 0.1053
    1 Малазийский ринггит 0.3942
    1 Мексиканское песо 0.0904
    1 Молдавский лей 0.0814
    1 Египетский фунт 0.1774
    1 Норвежская крона 0.1868
    100 Узбекских сум 0.0556
    1 Польский злотый 0.4158
    1 Сингапурский доллар 1.1582
    1 Саудовский риал 0.4233
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2061
    1 Турецкая лира 0.5514
    1 Тайваньский доллар 0.0487
    1 Таджикский сомони 0.2018
    1 Новый туркменский манат 0.4680
    1 Украинская гривна 0.0609
    100 Японских йен 1.3986
    1 Новозеландский доллар 1.0608
    Золото (1 унция) 1938,4596
    Серебро (1 унция) 24,1204
    Платина (1 унция) 1519,3332
    Палладий (1 унция) 916,0452
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