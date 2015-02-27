Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2015)

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0498
|1 Евро
|1.1771
|1 Российский рубль
|0.0172
|1 Австралийский доллар
|0.8182
|1 Аргентинское песо
|0.1203
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3609
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0909
|100 Вон Республики Корея
|0.0955
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1694
|1 Китайский юань
|0.1674
|1 Датская крона
|0.1577
|1 Грузинский лари
|0.4677
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0170
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6208
|100 Индонезийских рупий
|0.0082
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1250
|1 Швейцарский франк
|0.1032
|1 Израильский шекель
|0.2652
|1 Канадский доллар
|0.8405
|1 Кувейтский динар
|3.5433
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2906
|1 Мексиканское песо
|0.0700
|1 Молдавский лей
|0.0569
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1373
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.2837
|1 Сингапурский доллар
|0.7736
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4846
|1 Турецкая лира
|0.4189
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1898
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0311
|100 Японских йен
|0.8811
|1 Новозеландский доллар
|0.7920
|Золото (1 унция)
|1268,4209
|Серебро (1 унция)
|17,3637
|Платина (1 унция)
|1239,8138
|Палладий (1 унция)
|853,4874
Nərmin RəhimovaАвтор новости