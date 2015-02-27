Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2015)

Золото подорожало, евро упало

27 февраля, 2015 10:12

https://report.az/storage/news/c1c7f30f23b06accd4667f3060e01176/cb8374a5-2dde-4712-8970-9a3ea82a449d_292.jpg Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0498 1 Евро 1.1771 1 Российский рубль 0.0172 1 Австралийский доллар 0.8182 1 Аргентинское песо 0.1203 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.3609 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0909 100 Вон Республики Корея 0.0955 1 Чешская крона 0.0428 100 Чилийских песо 0.1694 1 Китайский юань 0.1674 1 Датская крона 0.1577 1 Грузинский лари 0.4677 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0170 1 Английский фунт стерлингов 1.6208 100 Индонезийских рупий 0.0082 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1250 1 Швейцарский франк 0.1032 1 Израильский шекель 0.2652 1 Канадский доллар 0.8405 1 Кувейтский динар 3.5433 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2906 1 Мексиканское песо 0.0700 1 Молдавский лей 0.0569 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1373 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.2837 1 Сингапурский доллар 0.7736 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4846 1 Турецкая лира 0.4189 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1898 1 Новый туркменский манат 0.3001 1 Украинская гривна 0.0311 100 Японских йен 0.8811 1 Новозеландский доллар 0.7920 Золото (1 унция) 1268,4209 Серебро (1 унция) 17,3637 Платина (1 унция) 1239,8138 Палладий (1 унция) 853,4874