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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2015)

    Золото подорожало, евро упало

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0498
    1 Евро 1.1771
    1 Российский рубль 0.0172
    1 Австралийский доллар 0.8182
    1 Аргентинское песо 0.1203
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3609
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0909
    100 Вон Республики Корея 0.0955
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1694
    1 Китайский юань 0.1674
    1 Датская крона 0.1577
    1 Грузинский лари 0.4677
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0170
    1 Английский фунт стерлингов 1.6208
    100 Индонезийских рупий 0.0082
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1250
    1 Швейцарский франк 0.1032
    1 Израильский шекель 0.2652
    1 Канадский доллар 0.8405
    1 Кувейтский динар 3.5433
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2906
    1 Мексиканское песо 0.0700
    1 Молдавский лей 0.0569
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1373
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.2837
    1 Сингапурский доллар 0.7736
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4846
    1 Турецкая лира 0.4189
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1898
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0311
    100 Японских йен 0.8811
    1 Новозеландский доллар 0.7920
    Золото (1 унция) 1268,4209
    Серебро (1 унция) 17,3637
    Платина (1 унция) 1239,8138
    Палладий (1 унция) 853,4874
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