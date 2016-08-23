Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2016)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6204 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,48% - до 1,8369 маната. Курс рубля упал на 0,79%, составив 0,0250 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6204 1 Евро 1.8369 1 Российский рубль 0.0250 1 Австралийский доллар 1.2383 1 Аргентинское песо 0.1093 1 Белорусский рубль 0.8342 1 Бразильский реал 0.5063 1 Дирхам ОАЭ 0.4412 1 Южноафриканский рэнд 0.1199 100 Вон Республики Корея 0.1453 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.2466 1 Китайский юань 0.2438 1 Датская крона 0.2468 1 Грузинский лари 0.7123 1 Гонконгский доллар 0.2090 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 2.1312 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1936 1 Швейцарский франк 1.6848 1 Израильский шекель 0.4291 1 Канадский доллар 1.2544 1 Кувейтский динар 5.3834 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1075 1 Малазийский ринггит 0.4023 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0823 1 Египетский фунт 0.1825 1 Норвежская крона 0.1973 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4263 1 Сингапурский доллар 1.2016 1 Саудовский риал 0.4321 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2741 1 Турецкая лира 0.5518 1 Тайваньский доллар 0.0511 1 Таджикский сомони 0.2061 1 Новый туркменский манат 0.4635 1 Украинская гривна 0.0640 100 Японских йен 1.6181 1 Новозеландский доллар 1.1858 Золото (1 унция) 2164,6924 Серебро (1 унция) 30,7730 Платина (1 унция) 1798,6440 Палладий (1 унция) 1145,6228