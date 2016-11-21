Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2016)

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7091 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 1,8108 маната. Курс рубля вырос на 0,76%, составив 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7091 1 Евро 1.8108 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.2517 1 Аргентинское песо 0.1103 1 Белорусский рубль 0.8749 1 Бразильский реал 0.5050 1 Дирхам ОАЭ 0.4654 1 Южноафриканский рэнд 0.1181 100 Вон Республики Корея 0.1442 1 Чешская крона 0.0670 100 Чилийских песо 0.2512 1 Китайский юань 0.2478 1 Датская крона 0.2434 1 Грузинский лари 0.6871 1 Гонконгский доллар 0.2203 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1089 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1847 1 Швейцарский франк 1.6921 1 Израильский шекель 0.4416 1 Канадский доллар 1.2681 1 Кувейтский динар 5.6064 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1133 1 Малазийский ринггит 0.3858 1 Мексиканское песо 0.0827 1 Молдавский лей 0.0849 1 Египетский фунт 0.0977 1 Норвежская крона 0.1990 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4083 1 Сингапурский доллар 1.1968 1 Саудовский риал 0.4558 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3172 1 Турецкая лира 0.5059 1 Тайваньский доллар 0.0534 1 Таджикский сомони 0.2168 1 Новый туркменский манат 0.4877 1 Украинская гривна 0.0661 100 Японских йен 1.5388 1 Новозеландский доллар 1.1975 Золото (1 унция) 2096,7201 Серебро (1 унция) 28,4548 Платина (1 унция) 1577,4993 Палладий (1 унция) 1227,1338