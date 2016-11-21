Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2016)

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7091 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 1,8108 маната. Курс рубля вырос на 0,76%, составив 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7091
|1 Евро
|1.8108
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.2517
|1 Аргентинское песо
|0.1103
|1 Белорусский рубль
|0.8749
|1 Бразильский реал
|0.5050
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4654
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1181
|100 Вон Республики Корея
|0.1442
|1 Чешская крона
|0.0670
|100 Чилийских песо
|0.2512
|1 Китайский юань
|0.2478
|1 Датская крона
|0.2434
|1 Грузинский лари
|0.6871
|1 Гонконгский доллар
|0.2203
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1089
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1847
|1 Швейцарский франк
|1.6921
|1 Израильский шекель
|0.4416
|1 Канадский доллар
|1.2681
|1 Кувейтский динар
|5.6064
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1133
|1 Малазийский ринггит
|0.3858
|1 Мексиканское песо
|0.0827
|1 Молдавский лей
|0.0849
|1 Египетский фунт
|0.0977
|1 Норвежская крона
|0.1990
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4083
|1 Сингапурский доллар
|1.1968
|1 Саудовский риал
|0.4558
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3172
|1 Турецкая лира
|0.5059
|1 Тайваньский доллар
|0.0534
|1 Таджикский сомони
|0.2168
|1 Новый туркменский манат
|0.4877
|1 Украинская гривна
|0.0661
|100 Японских йен
|1.5388
|1 Новозеландский доллар
|1.1975
|Золото (1 унция)
|2096,7201
|Серебро (1 унция)
|28,4548
|Платина (1 унция)
|1577,4993
|Палладий (1 унция)
|1227,1338
Namiq HüseynovАвтор новости
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