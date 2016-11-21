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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2016)

    1 доллар США - 1,7091 маната

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7091 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 1,8108 маната. Курс рубля вырос на 0,76%, составив 0,0265 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7091
    1 Евро 1.8108
    1 Российский рубль 0.0265
    1 Австралийский доллар 1.2517
    1 Аргентинское песо 0.1103
    1 Белорусский рубль 0.8749
    1 Бразильский реал 0.5050
    1 Дирхам ОАЭ 0.4654
    1 Южноафриканский рэнд 0.1181
    100 Вон Республики Корея 0.1442
    1 Чешская крона 0.0670
    100 Чилийских песо 0.2512
    1 Китайский юань 0.2478
    1 Датская крона 0.2434
    1 Грузинский лари 0.6871
    1 Гонконгский доллар 0.2203
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1089
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1847
    1 Швейцарский франк 1.6921
    1 Израильский шекель 0.4416
    1 Канадский доллар 1.2681
    1 Кувейтский динар 5.6064
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1133
    1 Малазийский ринггит 0.3858
    1 Мексиканское песо 0.0827
    1 Молдавский лей 0.0849
    1 Египетский фунт 0.0977
    1 Норвежская крона 0.1990
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4083
    1 Сингапурский доллар 1.1968
    1 Саудовский риал 0.4558
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3172
    1 Турецкая лира 0.5059
    1 Тайваньский доллар 0.0534
    1 Таджикский сомони 0.2168
    1 Новый туркменский манат 0.4877
    1 Украинская гривна 0.0661
    100 Японских йен 1.5388
    1 Новозеландский доллар 1.1975
    Золото (1 унция) 2096,7201
    Серебро (1 унция) 28,4548
    Платина (1 унция) 1577,4993
    Палладий (1 унция) 1227,1338
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