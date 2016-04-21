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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2016)

    1 доллар США - 1,5128 маната

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5128 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,60% и составил 1,7087 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,75% и составил 0,0232 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5128
    1 Евро 1.7087
    1 Российский рубль 0.0232
    1 Австралийский доллар 1.1810
    1 Аргентинское песо 0.1054
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4289
    1 Дирхам ОАЭ 0.4119
    1 Южноафриканский рэнд 0.1063
    100 Вон Республики Корея 0.1334
    1 Чешская крона 0.0632
    100 Чилийских песо 0.2298
    1 Китайский юань 0.2335
    1 Датская крона 0.2296
    1 Грузинский лари 0.6784
    1 Гонконгский доллар 0.1950
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1690
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1860
    1 Швейцарский франк 1.5577
    1 Израильский шекель 0.4014
    1 Канадский доллар 1.1966
    1 Кувейтский динар 5.0143
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0220
    100 Ливанских фунтов 0.1003
    1 Малазийский ринггит 0.3896
    1 Мексиканское песо 0.0877
    1 Молдавский лей 0.0767
    1 Египетский фунт 0.1704
    1 Норвежская крона 0.1864
    100 Узбекских сум 0.0524
    1 Польский злотый 0.3978
    1 Сингапурский доллар 1.1248
    1 Саудовский риал 0.4034
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1021
    1 Турецкая лира 0.5371
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1908
    1 Новый туркменский манат 0.4469
    1 Украинская гривна 0.0595
    100 Японских йен 1.3788
    1 Новозеландский доллар 1.0550
    Золото (1 унция) 1894,0256
    Серебро (1 унция) 26,1185
    Платина (1 унция) 1540,0304
    Палладий (1 унция) 895,5776

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