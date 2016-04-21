​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2016)

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5128 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,60% и составил 1,7087 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,75% и составил 0,0232 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5128 1 Евро 1.7087 1 Российский рубль 0.0232 1 Австралийский доллар 1.1810 1 Аргентинское песо 0.1054 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4289 1 Дирхам ОАЭ 0.4119 1 Южноафриканский рэнд 0.1063 100 Вон Республики Корея 0.1334 1 Чешская крона 0.0632 100 Чилийских песо 0.2298 1 Китайский юань 0.2335 1 Датская крона 0.2296 1 Грузинский лари 0.6784 1 Гонконгский доллар 0.1950 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1690 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1860 1 Швейцарский франк 1.5577 1 Израильский шекель 0.4014 1 Канадский доллар 1.1966 1 Кувейтский динар 5.0143 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1003 1 Малазийский ринггит 0.3896 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0767 1 Египетский фунт 0.1704 1 Норвежская крона 0.1864 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.3978 1 Сингапурский доллар 1.1248 1 Саудовский риал 0.4034 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1021 1 Турецкая лира 0.5371 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1908 1 Новый туркменский манат 0.4469 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.3788 1 Новозеландский доллар 1.0550 Золото (1 унция) 1894,0256 Серебро (1 унция) 26,1185 Платина (1 унция) 1540,0304 Палладий (1 унция) 895,5776