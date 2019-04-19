Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,51% - до 1,9105 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9105 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2154 1 Аргентинское песо 0.0406 1 Белорусский рубль 0.8113 1 Бразильский реал 0.4328 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1209 100 Вон Республики Корея 0.1495 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2566 1 Китайский юань 0.2537 1 Датская крона 0.2559 1 Грузинский лари 0.6311 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.2102 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1827 1 Швейцарский франк 1.6749 1 Израильский шекель 0.4730 1 Канадский доллар 1.2716 1 Кувейтский динар 5.5874 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4114 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0988 1 Норвежская крона 0.1997 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4465 1 Сингапурский доллар 1.2544 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3590 1 Турецкая лира 0.2917 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5190 1 Новозеландский доллар 1.1365 Золото (1 унция) 2169.1405 Серебро (1 унция) 25.5300 Платина (1 унция) 1535.1680 Палладий (1 унция) 2422.7550