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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2018)

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,64%, до 1,9794 маната, курс рубля – на 0,73%, до 0,0271 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9794
    1 Российский рубль 0.0271
    1 Австралийский доллар 1.2542
    1 Аргентинское песо 0.0618
    1 Белорусский рубль 0.8592
    1 Бразильский реал 0.4429
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1279
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0765
    100 Чилийских песо 0.2602
    1 Китайский юань 0.2535
    1 Датская крона 0.2655
    1 Грузинский лари 0.6928
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0248
    1 Английский фунт стерлингов 2.2278
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0039
    1 Шведская крона 0.1920
    1 Швейцарский франк 1.6974
    1 Израильский шекель 0.4676
    1 Канадский доллар 1.2867
    1 Кувейтский динар 5.6155
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1118
    1 Малазийский ринггит 0.4191
    1 Мексиканское песо 0.0899
    1 Молдавский лей 0.1020
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2083
    100 Узбекских сум 0.0217
    1 Польский злотый 0.4607
    1 Сингапурский доллар 1.2439
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3917
    1 Турецкая лира 0.3539
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5044
    1 Новозеландский доллар 1.1510
    Золото (1 унция) 2086.1465
    Серебро (1 унция) 26.5053
    Платина (1 унция) 1389.0020
    Палладий (1 унция) 1556.0950
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