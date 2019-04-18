​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9202 маната, курс рубля вырос 0,38%- до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9202 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2203 1 Аргентинское песо 0.0406 1 Белорусский рубль 0.8119 1 Бразильский реал 0.4315 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1215 100 Вон Республики Корея 0.1495 1 Чешская крона 0.0748 100 Чилийских песо 0.2571 1 Китайский юань 0.2539 1 Датская крона 0.2572 1 Грузинский лари 0.6310 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.2177 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1838 1 Швейцарский франк 1.6833 1 Израильский шекель 0.4759 1 Канадский доллар 1.2729 1 Кувейтский динар 5.5906 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4101 1 Мексиканское песо 0.0902 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0984 1 Норвежская крона 0.2001 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4496 1 Сингапурский доллар 1.2559 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3637 1 Турецкая лира 0.2949 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0638 100 Японских йен 1.5193 1 Новозеландский доллар 1.1420 Золото (1 унция) 2162.8505 Серебро (1 унция) 25.4085 Платина (1 унция) 1501.2870 Палладий (1 унция) 2366.5955