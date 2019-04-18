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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9202 маната, курс рубля вырос 0,38%- до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9202
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.2203
1 Аргентинское песо 0.0406
1 Белорусский рубль 0.8119
1 Бразильский реал 0.4315
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1215
100 Вон Республики Корея 0.1495
1 Чешская крона 0.0748
100 Чилийских песо 0.2571
1 Китайский юань 0.2539
1 Датская крона 0.2572
1 Грузинский лари 0.6310
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.2177
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1838
1 Швейцарский франк 1.6833
1 Израильский шекель 0.4759
1 Канадский доллар 1.2729
1 Кувейтский динар 5.5906
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4101
1 Мексиканское песо 0.0902
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0984
1 Норвежская крона 0.2001
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4496
1 Сингапурский доллар 1.2559
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3637
1 Турецкая лира 0.2949
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0638
100 Японских йен 1.5193
1 Новозеландский доллар 1.1420
Золото (1 унция) 2162.8505
Серебро (1 унция) 25.4085
Платина (1 унция) 1501.2870
Палладий (1 унция) 2366.5955
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