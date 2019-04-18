​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9202 маната, курс рубля вырос 0,38%- до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9202
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.2203
|1 Аргентинское песо
|0.0406
|1 Белорусский рубль
|0.8119
|1 Бразильский реал
|0.4315
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1215
|100 Вон Республики Корея
|0.1495
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2571
|1 Китайский юань
|0.2539
|1 Датская крона
|0.2572
|1 Грузинский лари
|0.6310
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2177
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1838
|1 Швейцарский франк
|1.6833
|1 Израильский шекель
|0.4759
|1 Канадский доллар
|1.2729
|1 Кувейтский динар
|5.5906
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4101
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0984
|1 Норвежская крона
|0.2001
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4496
|1 Сингапурский доллар
|1.2559
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3637
|1 Турецкая лира
|0.2949
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5193
|1 Новозеландский доллар
|1.1420
|Золото (1 унция)
|2162.8505
|Серебро (1 унция)
|25.4085
|Платина (1 унция)
|1501.2870
|Палладий (1 унция)
|2366.5955
Tural İbadlıАвтор новости