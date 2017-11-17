Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2017)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,24% - до 2,0007 маната, курс рубля повысился на 1,06%, до 0,0285 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0070 1 Российский рубль 0.0285 1 Австралийский доллар 1.2879 1 Аргентинское песо 0.0973 1 Белорусский рубль 0.8497 1 Бразильский реал 0.5193 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1202 100 Вон Республики Корея 0.1549 1 Чешская крона 0.0785 100 Чилийских песо 0.2697 1 Китайский юань 0.2565 1 Датская крона 0.2697 1 Грузинский лари 0.6239 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2488 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2028 1 Швейцарский франк 1.7134 1 Израильский шекель 0.4837 1 Канадский доллар 1.3356 1 Кувейтский динар 5.6261 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4085 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2076 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4735 1 Сингапурский доллар 1.2544 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3960 1 Турецкая лира 0.4410 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5104 1 Новозеландский доллар 1.1636 Золото (1 унция) 2176,2560 Серебро (1 унция) 29,0309 Платина (1 унция) 1582,8862 Палладий (1 унция) 1671,2966