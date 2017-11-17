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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2017)

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,24% - до 2,0007 маната, курс рубля повысился на 1,06%, до 0,0285 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 2.0070
    1 Российский рубль 0.0285
    1 Австралийский доллар 1.2879
    1 Аргентинское песо 0.0973
    1 Белорусский рубль 0.8497
    1 Бразильский реал 0.5193
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1202
    100 Вон Республики Корея 0.1549
    1 Чешская крона 0.0785
    100 Чилийских песо 0.2697
    1 Китайский юань 0.2565
    1 Датская крона 0.2697
    1 Грузинский лари 0.6239
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2488
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2028
    1 Швейцарский франк 1.7134
    1 Израильский шекель 0.4837
    1 Канадский доллар 1.3356
    1 Кувейтский динар 5.6261
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4085
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0969
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2076
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4735
    1 Сингапурский доллар 1.2544
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3960
    1 Турецкая лира 0.4410
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5104
    1 Новозеландский доллар 1.1636
    Золото (1 унция) 2176,2560
    Серебро (1 унция) 29,0309
    Платина (1 унция) 1582,8862
    Палладий (1 унция) 1671,2966
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