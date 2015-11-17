 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2015)

    1 доллар - 1,0509 манат

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,03% и составил 1,0509 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53% и составил 1,1202 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,91% и составил 0,0160 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0509
    1 Евро 1.1202
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7448
    1 Аргентинское песо 0.1091
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2751
    1 Дирхам ОАЭ 0.2861
    1 Южноафриканский рэнд 0.0732
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона 0.0414
    100 Чилийских песо 0.1474
    1 Китайский юань 0.1649
    1 Датская крона 0.1501
    1 Грузинский лари 0.4388
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5949
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1203
    1 Швейцарский франк 1.0393
    1 Израильский шекель 0.2693
    1 Канадский доллар 0.7878
    1 Кувейтский динар 3.4551
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0146
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2399
    1 Мексиканское песо 0.0626
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1206
    100 Узбекских сум 0.0386
    1 Польский злотый 0.2639
    1 Сингапурский доллар 0.7383
    1 Саудовский риял 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4516
    1 Турецкая лира 0.3641
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1584
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0449
    100 Японских йен 0.8516
    1 Новозеландский доллар 0.6787
    Золото (1 унция) 1137,38
    Серебро (1 унция) 14,9856
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi