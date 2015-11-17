Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2015)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,03% и составил 1,0509 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53% и составил 1,1202 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,91% и составил 0,0160 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0509
|1 Евро
|1.1202
|1 Российский рубль
|0.0160
|1 Австралийский доллар
|0.7448
|1 Аргентинское песо
|0.1091
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2751
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2861
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0732
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0414
|100 Чилийских песо
|0.1474
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1501
|1 Грузинский лари
|0.4388
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5949
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1203
|1 Швейцарский франк
|1.0393
|1 Израильский шекель
|0.2693
|1 Канадский доллар
|0.7878
|1 Кувейтский динар
|3.4551
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0146
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2399
|1 Мексиканское песо
|0.0626
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1206
|100 Узбекских сум
|0.0386
|1 Польский злотый
|0.2639
|1 Сингапурский доллар
|0.7383
|1 Саудовский риял
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4516
|1 Турецкая лира
|0.3641
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1584
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0449
|100 Японских йен
|0.8516
|1 Новозеландский доллар
|0.6787
|Золото (1 унция)
|1137,38
|Серебро (1 унция)
|14,9856
Economic DepartmentАвтор новости
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