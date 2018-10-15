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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2018)

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48%, до 1, 9635 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9635
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2084
    1 Аргентинское песо 0.0463
    1 Белорусский рубль 0.8000
    1 Бразильский реал 0.4497
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1171
    100 Вон Республики Корея 0.1499
    1 Чешская крона 0.0761
    100 Чилийских песо 0.2502
    1 Китайский юань 0.2457
    1 Датская крона 0.2632
    1 Грузинский лари 0.6421
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.2293
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1895
    1 Швейцарский франк 1.7167
    1 Израильский шекель 0.4683
    1 Канадский доллар 1.3052
    1 Кувейтский динар 5.6039
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4089
    1 Мексиканское песо 0.0900
    1 Молдавский лей 0.1002
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2078
    100 Узбекских сум 0.0207
    1 Польский злотый 0.4570
    1 Сингапурский доллар 1.2330
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3753
    1 Турецкая лира 0.2890
    1 Тайваньский доллар 0.0550
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0608
    100 Японских йен 1.5174
    1 Новозеландский доллар 1.1058
    Золото (1 унция) 2077.6295
    Серебро (1 унция) 24.8843
    Платина (1 унция) 1430.8305
    Палладий (1 унция) 1822.3235
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