Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2018)

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48%, до 1, 9635 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9635
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2084
|1 Аргентинское песо
|0.0463
|1 Белорусский рубль
|0.8000
|1 Бразильский реал
|0.4497
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1171
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0761
|100 Чилийских песо
|0.2502
|1 Китайский юань
|0.2457
|1 Датская крона
|0.2632
|1 Грузинский лари
|0.6421
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2293
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1895
|1 Швейцарский франк
|1.7167
|1 Израильский шекель
|0.4683
|1 Канадский доллар
|1.3052
|1 Кувейтский динар
|5.6039
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4089
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.1002
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2078
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4570
|1 Сингапурский доллар
|1.2330
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3753
|1 Турецкая лира
|0.2890
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0608
|100 Японских йен
|1.5174
|1 Новозеландский доллар
|1.1058
|Золото (1 унция)
|2077.6295
|Серебро (1 унция)
|24.8843
|Платина (1 унция)
|1430.8305
|Палладий (1 унция)
|1822.3235
Economic DepartmentАвтор новости