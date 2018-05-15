Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2018)

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36%, до 2,0252 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0252
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.2763
|1 Аргентинское песо
|0.0680
|1 Белорусский рубль
|0.8516
|1 Бразильский реал
|0.4693
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1374
|100 Вон Республики Корея
|0.1581
|1 Чешская крона
|0.0794
|100 Чилийских песо
|0.2720
|1 Китайский юань
|0.2678
|1 Датская крона
|0.2719
|1 Грузинский лари
|0.6974
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3019
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.1965
|1 Швейцарский франк
|1.6967
|1 Израильский шекель
|0.4729
|1 Канадский доллар
|1.3261
|1 Кувейтский динар
|5.6344
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4301
|1 Мексиканское песо
|0.0866
|1 Молдавский лей
|0.1029
|1 Египетский фунт
|0.0955
|1 Норвежская крона
|0.2112
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4740
|1 Сингапурский доллар
|1.2703
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4345
|1 Турецкая лира
|0.3880
|1 Тайваньский доллар
|0.0570
|1 Таджикский сомони
|0.1899
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5464
|1 Новозеландский доллар
|1.1718
|Золото (1 унция)
|2228.8020
|Серебро (1 унция)
|28.0122
|Платина (1 унция)
|1547.1190
|Палладий (1 унция)
|1687.6750
Tural İbadlıАвтор новости
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