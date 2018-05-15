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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2018)

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36%, до 2,0252 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0252
    1 Российский рубль 0.0275
    1 Австралийский доллар 1.2763
    1 Аргентинское песо 0.0680
    1 Белорусский рубль 0.8516
    1 Бразильский реал 0.4693
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1374
    100 Вон Республики Корея 0.1581
    1 Чешская крона 0.0794
    100 Чилийских песо 0.2720
    1 Китайский юань 0.2678
    1 Датская крона 0.2719
    1 Грузинский лари 0.6974
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.3019
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.1965
    1 Швейцарский франк 1.6967
    1 Израильский шекель 0.4729
    1 Канадский доллар 1.3261
    1 Кувейтский динар 5.6344
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4301
    1 Мексиканское песо 0.0866
    1 Молдавский лей 0.1029
    1 Египетский фунт 0.0955
    1 Норвежская крона 0.2112
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4740
    1 Сингапурский доллар 1.2703
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4345
    1 Турецкая лира 0.3880
    1 Тайваньский доллар 0.0570
    1 Таджикский сомони 0.1899
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5464
    1 Новозеландский доллар 1.1718
    Золото (1 унция) 2228.8020
    Серебро (1 унция) 28.0122
    Платина (1 унция) 1547.1190
    Палладий (1 унция) 1687.6750
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