​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2015)

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0494 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% и составил 1,1501 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,97% и составил 0,0149 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0494 1 Евро 1.1501 1 Российский рубль 0.0149 1 Австралийский доллар 0.7553 1 Аргентинское песо 0.1074 100 Белорусских рублей 0.0058 1 Бразильский реал 0.2710 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0687 100 Вон Республики Корея 0.0884 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1480 1 Китайский юань 0.1625 1 Датская крона 0.1541 1 Грузинский лари 0.4377 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0157 1 Английский фунт стерлингов 1.5948 100 Индонезийских рупий 0.0075 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1231 1 Швейцарский франк 1.0651 1 Израильский шекель 0.2720 1 Канадский доллар 0.7643 1 Кувейтский динар 3.4601 1 Казахстанский тенге 0.0033 1 Киргизский сом 0.0138 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2429 1 Мексиканское песо 0.0604 1 Молдавский лей 0.0533 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1206 100 Узбекских сум 0.0380 1 Польский злотый 0.2636 1 Сингапурский доллар 0.7435 1 Саудовский риал 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4608 1 Турецкая лира 0.3537 1 Тайваньский доллар 0.0319 1 Таджикский сомони 0.1583 1 Новый туркменский манат 0.3086 1 Украинская гривна 0.0441 100 Японских йен 0.8663 1 Новозеландский доллар 0.7036 Золото (1 унция) 1125,4815 Серебро (1 унция) 14,6202 Платина (1 унция) 877,2984 Палладий (1 унция) 569,8242