​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2015)

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0494 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% и составил 1,1501 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,97% и составил 0,0149 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0494
|1 Евро
|1.1501
|1 Российский рубль
|0.0149
|1 Австралийский доллар
|0.7553
|1 Аргентинское песо
|0.1074
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2710
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0687
|100 Вон Республики Корея
|0.0884
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1480
|1 Китайский юань
|0.1625
|1 Датская крона
|0.1541
|1 Грузинский лари
|0.4377
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5948
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1231
|1 Швейцарский франк
|1.0651
|1 Израильский шекель
|0.2720
|1 Канадский доллар
|0.7643
|1 Кувейтский динар
|3.4601
|1 Казахстанский тенге
|0.0033
|1 Киргизский сом
|0.0138
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2429
|1 Мексиканское песо
|0.0604
|1 Молдавский лей
|0.0533
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1206
|100 Узбекских сум
|0.0380
|1 Польский злотый
|0.2636
|1 Сингапурский доллар
|0.7435
|1 Саудовский риал
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4608
|1 Турецкая лира
|0.3537
|1 Тайваньский доллар
|0.0319
|1 Таджикский сомони
|0.1583
|1 Новый туркменский манат
|0.3086
|1 Украинская гривна
|0.0441
|100 Японских йен
|0.8663
|1 Новозеландский доллар
|0.7036
|Золото (1 унция)
|1125,4815
|Серебро (1 унция)
|14,6202
|Платина (1 унция)
|877,2984
|Палладий (1 унция)
|569,8242
Tural İbadlıАвтор новости
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