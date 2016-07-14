Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2016)

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,17% и составил 1,5576 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,61% и составил 1,7308 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0243 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5576
|1 Евро
|1.7308
|1 Российский рубль
|0.0243
|1 Австралийский доллар
|1.1856
|1 Аргентинское песо
|0.1069
|100 Белорусских рублей
|0.7776
|1 Бразильский реал
|0.4770
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4241
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1077
|100 Вон Республики Корея
|0.1368
|1 Чешская крона
|0.0640
|100 Чилийских песо
|0.2367
|1 Китайский юань
|0.2329
|1 Датская крона
|0.2327
|1 Грузинский лари
|0.6613
|1 Гонконгский доллар
|0.2008
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0663
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1836
|1 Швейцарский франк
|1.5838
|1 Израильский шекель
|0.4033
|1 Канадский доллар
|1.2031
|1 Кувейтский динар
|5.1538
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1031
|1 Малазийский ринггит
|0.3933
|1 Мексиканское песо
|0.0849
|1 Молдавский лей
|0.0788
|1 Египетский фунт
|0.1754
|1 Норвежская крона
|0.1854
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.3935
|1 Сингапурский доллар
|1.1563
|1 Саудовский риал
|0.4153
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1681
|1 Турецкая лира
|0.5371
|1 Тайваньский доллар
|0.0486
|1 Таджикский сомони
|0.1987
|1 Новый туркменский манат
|0.4636
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.4882
|1 Новозеландский доллар
|1.1216
|Золото (1 унция)
|2091,4674
|Серебро (1 унция)
|31,5710
|Платина (1 унция)
|1699,3416
|Палладий (1 унция)
|996,8640
Tural İbadlıАвтор новости