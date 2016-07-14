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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2016)

    1 доллар США - 1,5576 маната

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,17% и составил 1,5576 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,61% и составил 1,7308 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0243 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5576
    1 Евро 1.7308
    1 Российский рубль 0.0243
    1 Австралийский доллар 1.1856
    1 Аргентинское песо 0.1069
    100 Белорусских рублей 0.7776
    1 Бразильский реал 0.4770
    1 Дирхам ОАЭ 0.4241
    1 Южноафриканский рэнд 0.1077
    100 Вон Республики Корея 0.1368
    1 Чешская крона 0.0640
    100 Чилийских песо 0.2367
    1 Китайский юань 0.2329
    1 Датская крона 0.2327
    1 Грузинский лари 0.6613
    1 Гонконгский доллар 0.2008
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.0663
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1836
    1 Швейцарский франк 1.5838
    1 Израильский шекель 0.4033
    1 Канадский доллар 1.2031
    1 Кувейтский динар 5.1538
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0231
    100 Ливанских фунтов 0.1031
    1 Малазийский ринггит 0.3933
    1 Мексиканское песо 0.0849
    1 Молдавский лей 0.0788
    1 Египетский фунт 0.1754
    1 Норвежская крона 0.1854
    100 Узбекских сум 0.0527
    1 Польский злотый 0.3935
    1 Сингапурский доллар 1.1563
    1 Саудовский риал 0.4153
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1681
    1 Турецкая лира 0.5371
    1 Тайваньский доллар 0.0486
    1 Таджикский сомони 0.1987
    1 Новый туркменский манат 0.4636
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.4882
    1 Новозеландский доллар 1.1216
    Золото (1 унция) 2091,4674
    Серебро (1 унция) 31,5710
    Платина (1 унция) 1699,3416
    Палладий (1 унция) 996,8640

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